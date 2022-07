Le Galaxy Z Flip3 a subi 418 502 fermetures/ouvertures pendant un test de plus de 143 heures.

Le YouTuber polonais Kuba Klawiter (Mrkeybrd) a effectué un test de fermetures/ouvertures sur le Galaxy Z Flip3 lors d’une diffusion en direct sur YouTube.

Le test a commencé le 7 juin (18h30, heure locale) et a duré 143 heures (5 jours, 22 heures et 30 minutes). Le Z Flip3 a résisté à 418 502 plis. Lorsque 275 000 plis ont été atteints, le dispositif a été placé en position de pliage et dépliage avec de la poussière.

La charnière du Z Flip3, qui est spécialement conçue pour résister à la poussière, a réussi à empêcher les particules de poussière de pénétrer. Le livestream n’était pas sponsorisé par Samsung ou toute autre entreprise. Les appareils de la série Samsung Galaxy Z subissent des tests de pliage rigoureux pour survivre à 200 000 plis. Cela équivaut à environ cinq ans d’utilisation avec une ouverture/fermeture 100 fois par jour.