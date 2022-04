Cet Avril, CSI ENSI a le plaisir d’annoncer le retour de son événement tant attendu, HACKZONE, dans sa 10ème édition pour les passionnés de cybersécurité et les spectateurs du monde entier. Après de nombreuses éditions pleines de défis qui ont répondu aux attentes, CSI ENSI vous promet que l’édition de cette année sera encore plus riche en défis que d’habitude.

CSI ENSI est une communauté de cybersécurité au sein de l’ENSI qui a pour but d’encourager la sensibilisation aux menaces à la sécurité.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Hackzone, il s’agit d’un événement de 24 heures qui rassemble un ensemble de workshops dirigés par des professionnels et des experts en vue d’approfondir les questions de cybersécurité. Le programme comprend une conférence qui traite des dernières nouveautés en matière de cybersécurité et des tendances émergentes qui balayent le monde, englobant un large éventail de sujets techniques, infrastructurels et législatifs.

Tout au long de la soirée, les participants s’affronteront et évalueront leurs aptitudes et leur savoir-faire en matière de cybersécurité dans le cadre de notre célèbre compétition : Capture The Flag.

En outre, les participants et les non-participants bénéficieront d’autres activités de divertissement et de jeux tout au long de la nuit.

Les vainqueurs de notre compétition CTF seront annoncés le deuxième jour après la fin de la compétition.

Ne manquez pas votre chance de nous rejoindre les 16 et 17 avril 2022 et de nous montrer ce dont vous êtes capable.

#LOOK_BEYOND_THE_HILL

Site Web de l’événement : https://www.hackzone.tn/

Lien de l’événement : https://www.facebook.com/events/390681389730163

Page Hackzone: https://www.facebook.com/HACK.ZONE.TUNISIA/

CSI page: https://www.facebook.com/CSI.ENSI/

