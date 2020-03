Porter un masque et se laver les mains… serait-ce suffisant ? Pour rester en bonne santé, essayez la solution de santé complète de LG Health Care Total Solution et les nouveaux conseils d’hygiène.

Désinfecter ce que vous « portez » avec LG Styler

Comment désinfecter vos vêtements une fois de retour à la maison ? Faut-il les secouer, les faire bouillir ou les vaporiser avec un désinfectant chimique? Pensez-vous que tous ces gestes peuvent réellement tuer les germes ?

LG Styler vous aide à résoudre ces problèmes en un simple clic tout en vous aidant à conserver vos vêtements frais et propres tous les jours.

Le cycle de rafraichissement [Refresh] va enlever les odeurs désagréables comme la sueur, la nourriture ou la fumée, tandis que la fonctionnalité Soin des plis du pantalon [Pant Crease Care] va affiner et réduire les plis.

Aussi, grâce à la vapeur TrueSteam, LG Styler réduit jusqu’à 99.9% de bactéries, permet de maintenir intacte l’hygiène de votre nourriture dans le réfrigérateur.

Pour ceux qui se soucient des odeurs dans le frigo, pas lieu de paniquer, HygieneFresh+™ joue le rôle de désodorisant !

Le programme HygieneFresh+ de LG assure l’hygiène à l’intérieur en tuant 4 bactéries typiques à 99.999% et en éliminant les odeurs. Le consommateur peut être sûr d’avoir des ingrédients frais sur sa table.

Les doubles filtres avec photo catalyseur et UV LED éliminent bactéries et champignons. Les doubles désodorisants réduisent les odeurs acides (légumes pourris) et alcalines (odeur de poisson) respectivement.

De même, le ventilateur amplifie l’effet des filtres à couches multiples pour filtrer les bactéries et les odeurs.

Purifiez l’air avec LG DUAL COOL

LG DUALCOOL réduit la micro poussière avec un système de filtration de climatiseurs LG 2-en-1 (capables de rafraichir et aussi de purifier l’air) pour fournir un environnement de réelle fraîcheur. De l’air frais et purifié partout avec DUALCOOL!

Le système LG DUALCOOL à multi-filtration capte la micro poussière jusqu’à 29 mètres carrés. Ce système de filtre est testé scientifiquement et prouvé par trois parties.