La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, annonce l’arrivée de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé. La présentation du véhicule a eu lieu lors d’un lancement médiatique organisé au Mövenpick hotel du lac en présence de monsieur Mohamed Ben Jemâa (Directeur Général, Ben Jemâa Motors).

BMW Série 2 Gran Coupé : Plus belle voiture de l’année 2020

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé a marqué sa présence sur la scène automobile internationale depuis son lancement fin 2019. Lors de la cérémonie de remise des Grands Prix du Festival Automobile International 2020, qui s’est tenue à Paris le 28 janvier, la BMW Série 2 Gran Coupé s’est vu décerner le titre très convoité de « Plus Belle Voiture de l’Année ».

Le modèle arrive en Tunisie 4 mois après sa première apparition publique en, avant-première, lors du Salon de Los Angeles en novembre dernier et se positionne en tant que modèle totalement inédit au sein de la gamme BMW. Mêlant les caractéristiques d’une berline et la sportivité d’un coupé, la BMW Série 2 Gran Coupé s’inscrit comme alternative séduisante et sportive sur le segment des berlines coupés Premium.

Le nouvelle référence en termes de sportivité

Avec une allure dynamique, la BMW Série 2 Gran Coupé est marquée par des lignes audacieuses et sportives, des portes sans encadrement et un style particulièrement expressif au caractère affirmé. Le nouveau modèle se révèle particulièrement adapté à l’usage quotidien grâce aux espaces généreux de l’habitacle.

La Série 2 Gran Coupé mesure 4 526 mm de long et 1 800 mm de large, pour une hauteur de 1 420 mm. En dépit de son allure élancée et sportive, elle offre aux occupants un espace particulièrement généreux grâce à son empattement de 2 670 mm. Enfin, le coffre affiche un volume de 430 l pouvant être accru de différentes façons.

Commande multimodale intelligente

La BMW Série 2 Gran Coupé permet à l’utilisateur de combiner différents modes de commande en fonction de la situation de conduite et de ses préférences personnelles. Outre les habituels boutons de la console centrale et du volant, BMW offre 2 types de tableau de bord :

Le BMW Live cockpit plus avec affichage analogique de la vitesse et du régime moteur et un écran de 5.1 pouces à technologie Black Panel ainsi qu’un écran de contrôle de 8,8 pouces à fonction tactile

Le BMW Live cockpit professionnel dispose d’un grand écran d’affichage de 10,25 pouces entièrement numérique ainsi que d’un écran de contrôle de 10,25 pouces à fonction tactile aussi.

Un modèle phare enrichi par une finition Sport M.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé offre un large éventail d’options de personnalisation. La finition M Sport se rapproche davantage du modèle phare BMW M235i xDrive grâce à un bouclier avant comprenant des entrées d’air à la conception spécifique, des inserts en Noir Brillant, une double calandre avec barreaux en Aluminium satiné et un bouclier arrière BMW M en teinte Dark Shadow.

Motorisation améliorée

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé sera proposée en version bloc trois cylindres de la BMW 218i, qui développe 140 ch (103 kW) issue de la dernière génération de la famille BMW EfficientDynamics avec de nombreuses améliorations : cette motorisation consomme moins de carburant, rejette moins d’émissions et gagne en puissance. La BMW 218i est dotée de série d’une boîte manuelle améliorée (6 rapports).

Systèmes d’assistance innovants

La BMW Série 2 Gran Coupé est équipée d’un large éventail de systèmes d’assistance innovants notamment l’assistant de marche arrière testé avec succès dans les modèles des séries BMW supérieures.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé est proposée en 3 versions :