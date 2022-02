Comme à l’accoutumée, LG Electronics ne cesse de repousser les limites de la technologie et de l’innovation en proposant au fil des ans des produits de dernière génération aux consommateurs.

Parmi ses produits d’une rare intelligence et au design avant-gardiste, le réfrigérateur Instaview Door-in-door « GC-Q22FTQEL » qui vient de débarquer sur le marché tunisien.

La particularité de ce bijou d’inventivité réside dans sa grande capacité, mais surtout ses deux portes de réfrigérateur, dotées toutes deux d’une porte dans la porte. Raison pour laquelle LG l’a surnommé Door-in-Door. Son point fort : ergonomie et économie d’énergie.

Le principe de la porte dans la porte est le suivant : Toquez deux fois sur sa porte en verre et l’intérieur s’éclaire. Vous pouvez maintenant vérifier le contenu de votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Évitez ainsi la déperdition d’air froid, pour des aliments mieux conservés et des économies d’énergie.

Il est donc possible d’ouvrir la porte normalement, comme avec n’importe quel réfrigérateur, ou bien de l’ouvrir partiellement, pour avoir accès à des cases de rangement pour des boissons par exemple, des condiments ou des ingrédients qui nécessiteraient une ouverture de porte récurrente.

Grâce au LINEAR CoolingT, vous pouvez garder la fraîcheur des aliments plus longtemps. Le compresseur linéaire LG Inverter aide à maintenir l’apparence et le goût des produits frais plus longtemps en réduisant les fluctuations de température.

La ventilation située à l’avant du réfrigérateur aide à maintenir la température pour garder vos aliments frais. Ainsi, avec un contrôle précis de la température, l’appareil maintient un froid uniforme 24 heures sur 24.

Le nouveau système Moist Balance Crisper retient l’humidité en toute circonstance et de façon optimale en fonction du mode que vous aurez défini. Ainsi vos fruits et légumes resteront frais plus longtemps.

Contrôlez votre réfrigérateur à distance

Grâce à la technologie avancée de LG, ce réfrigérateur est non seulement moins bruyant que le compresseur conventionnel, mais permet d’économiser plus d’énergie en offrant une plus grande fiabilité et une plus grande durabilité, grâce à une garantie de 10 ans sur les pièces du compresseur.

Autre avantage de taille : fini les mauvaises odeurs, la formation des bactéries et des moisissures. Désormais un air pur et frais est maintenu dans le réfrigérateur grâce à la combinaison du filtre à charbon actif et du ventilateur. Quant au système d’éclairage Soft LED, il permet une meilleure diffusion de la lumière dans l’ensemble du réfrigérateur qui est 39% plus lumineux que les précédents systèmes.

Et cerise sur le gâteau, le contrôle à distance grâce à l’application LG SmartThinQTM. Ainsi avec un smartphone compatible, vous pouvez régler à distance les paramètres de température pour que votre réfrigérateur soit prêt à accueillir vos courses.

Pour plus d’informations, visitez et inscrivez-vous sur le lien: www.lg.com/tn

Consultez la page du modèle sur ce lien : https://www.lg.com/tn/refrigerateurs/lg-gc-q22ftqel

