Le 17 mars 2022, la Compagnie a nommé Mutaz NAZZAL en tant que nouveau Directeur Général de TotalEnergies Marketing Tunisie. Il succède à Abdesslam RHNIMI appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein de la compagnie TotalEnergies.

Titulaire d’une Maitrise en sciences et génie mécanique et aérospatiale de l’Université du Missouri à Kansas City, et ayant obtenu le Prix de l’Excellence des diplômés, Mutaz, jordanien, a débuté sa carrière aux Etats-Unis en tant qu’Assistant d’enseignement et de recherche au sein du Département de génie mécanique et aérospatial de l’Université du Missouri.

Après une expérience riche à l’international sur les continents africain, asiatique et américain, notamment en Arabie Saoudite, aux Etats-Unis et en Jordanie, où il intègre la compagnie TotalEnergies en 2008 en tant que Directeur des Opérations chargé de l’Ingénierie, la Logistique, la Maintenance, le Supply et le HSE, sa carrière se poursuit au sein de la Compagnie en tant que Responsable du Développement Réseau Afrique Moyen-Orient au sein de la Branche Marketing et Services à Paris, puis en tant que Directeur Commercial et Marketing de TotalEnergies en Zambie. Il est nommé Directeur Commercial à TotalEnergies en Jordanie, puis il devient le Responsable des Activités de Développement commercial, immobilier, de maintenance e d’ingénierie au sein de TotalEnergies Aramco en Arabie Saoudite.

Mutaz NAZZAL est Directeur Général de TotalEnergies Marketing Tunisie et Country Chair Tunisie depuis le 17 mars 2022

