Le Club Africain de Tunis vient de signer un nouveau partenariat avec l’opérateur mobile Ooredoo. De quoi renforcer leur collaboration, qui est déjà en cours depuis plusieurs années. Mais le contrat ne s’arrête pas à un financement contre publicité. De nombreux produits issus du partenariat sont en effet à l’ordre du jour. De quoi renforcer l’engagement des plus fervents supporters.

La signature du nouveau contrat engage un sponsoring sur une durée de trois ans supplémentaires. Mais il ne s’agit pas d’un simple flocage des maillots à l’effigie de la marque Ooredoo. La collaboration dépasse le simple stade du financement, en proposant des produits exclusifs qui scellent l’union des signataires. Bien entendu, l’objectif premier reste de renforcer les deux parties en communiquant sur les actualités de l’un et de l’autre.

Le fruit de ce partenariat est on ne peut plus concret. Un forfait nommé Lefri9i mobile est désormais disponible pour tous les supporters du club. De cette façon, ils peuvent à la fois posséder une ligne téléphonique et soutenir leur club favori avec un seul et même abonnement.

Pour les supporters du Club Africain présents en France, ce forfait n’est toutefois pas accessible. Pour communiquer depuis la France vers la Tunisie, il faut toutefois signaler qu’il est possible de souscrire un forfait international à l’image de ce que propose Lebara mobile. L’opérateur a d’ailleurs récemment changé de partenaire, passant du réseau Bouygues Telecom au réseau Orange.

Concernant la collaboration entre Ooredoo et le Club Africain, les autres projets permettent aux fans du club de soutenir l’institution avec l’ouverture d’une plateforme multimédia accessible via une application : Lefri9i Play. Les supporters peuvent y retrouver toutes les dernières actualités et les informations importantes pour assister aux prochains matchs.

Enfin le Lefri9i passeport est une nouvelle carte qui donne accès à des avantages et des exclusivités. C’est une carte avec un QR Code à scanner, notamment pour accéder au stade en priorité. Tous les produits présentés ici seront notamment vendus à travers les boutiques du club. Ces magasins doivent être répartis sur tout le territoire national. Ils vont permettre de porter la franchise Lefri9i et tous les produits associés. D’ici 2022, le Club projette d’en ouvrir une dizaine avec l’aide d’Ooredoo.

Il faut dire que Ooredoo est un partenaire de longue date des clubs sportifs. Pour rappel, le sponsoring du Club Africain date de 2014 et ne fait que se prolonger. L’opérateur mobile originaire du Qatar a également signé d’autres partenariats avec l’Espérance sportive de Tunis, le Club sportif Sfaxien ou encore l’Étoile sportive du Sahel. On lui doit également des évènements sportifs tels que le Tunisiana Foot Junior, le Tunisiana Street Basket ou encore le Tunisiana Beach Tennis.

Pour le Club Africain, ce partenariat signifie plus de ressources financières. Une bonne nouvelle puisqu’il doit encore rembourser certains créanciers. Cela permet aussi d’envisager une poursuite des activités en toute sérénité. C’est enfin une façon de renforcer sa communication. En particulier grâce aux produits qu’Ooredoo développe avec lui. Mais aussi grâce à la franchise Lefri9i qui permet au Club de se rapprocher de tous ses supporters.

Du côté des fans du Club Africain, l’occasion est parfaite pour montrer leur soutien à leurs sportifs favoris. L’application Lefri9i Play donne la possibilité de retrouver toutes les informations importantes en un seul endroit, sans compter tous les contenus exclusifs pour les supporters qui se prennent de passion pour ce club.

(Vus 125 fois, 1 visites Aujourd'hui)