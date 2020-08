La série HUAWEI nova à la mode séduit les jeunes utilisateurs du monde entier, depuis ses débuts en 2018, cette série compte désormais plus de 125 millions d’utilisateurs dans le monde entier.

Ciblant la jeune génération de consommateurs, la série HUAWEI nova a continuellement utilisé une technologie innovante et un design tendance pour offrir une nouvelle expérience de haut niveau. L’ère 5G est arrivée et apportera aux gens une nouvelle expérience dans l’enregistrement vidéo, la prise de photos et le divertissement. Intégrant des fonctionnalités de caméra innovantes, une technologie 5G de pointe au monde, des capacités de chipset exceptionnelles et un look tendance sans effort, le HUAWEI nova 7 5G fait passer la série HUAWEI nova au niveau supérieur.

Nouvelle star, Nouvelle Attitude :

La série HUAWEI nova établit la norme pour les mobiles à la mode dédiés aux jeunes utilisateurs. En latin, le mot nova signifie une nouvelle étoile. Être innovant, chic et unique sont les valeurs clés de la série HUAWEI nova que les utilisateurs identifient à partir de leurs propres valeurs de vie. De plus, ils mènent une vie de qualité et créent des tendances, tout en cherchant constamment à s’améliorer au travail et dans la vie de tous les jours.

La caméra quadruple AI :

Les jeunes osent s’exprimer et aiment montrer leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Pour concrétiser vos idées créatives, vous avez besoin du bon type d’appareil qui offre un appareil photo puissant et des fonctionnalités IA impressionnantes. Avec un quad-appareil photo AI haute résolution 64MP, HUAWEI nova 7 5G peut prendre en charge la prise de vue photo ultra haute définition 64MP, un zoom numérique jusqu’à 20X, des prises de vue ultra grand angle 8MP, un téléobjectif 8MP et une photographie macro 2MP. Son mode Super Night portable vous permet de filmer des scènes de nuit nettes sans trépied. Même si vous filmez avec le smartphone tenu en main ou que vous enregistrez en bougeant rapidement, cela peut garantir au maximum que le résultat sera toujours une image 4K super claire. Le HUAWEI nova a toujours eu de puissantes fonctionnalités de photographie de caméra frontale: le HUAWEI nova 7 5G a également un objectif avant de 32MP et prend en charge Super Night Selfie 3.0, qui illumine l’écran pour donner une lumière d’appoint dans l’obscurité, améliore la texture de la peau pour les utilisateurs et rend le fond plus clair. La caméra frontale prend également en charge l’enregistrement vidéo 4K, répondant à vos besoins d’enregistrement de Vlogs ou de courtes vidéos.

SoC 5G phare pour des performances de divertissement puissantes

À l’ère de la 5G, les expériences audiovisuelles, de jeu et autres divertissements vont toutes être mises à niveau et les smartphones doivent donc être équipés de meilleures performances 5G pour prendre en charge cela. HUAWEI nova 7 5G sera alimenté par le nouveau Kirin 985 5G SoC, qui est un chipset phare fabriqué avec le processus de pointe au monde et intégré à un modem 5G, combinant parfaitement des performances phares avec une efficacité énergétique plus élevée. Son processeur, son GPU et son NPU puissants, associés à une optimisation profonde du matériel et des logiciels, offrent de meilleures capacités de traitement, de traitement graphique et d’IA. Alimenté par une grande batterie de 4000 mAh et une prise en charge de 40 W HUAWEI SuperCharge, HUAWEI nova 7 5G peut être chargé jusqu’à 75% en 30 minutes, offrant une autonomie de batterie pour une expérience de divertissement. Le GPU Turbo de nouvelle génération optimise plus de 80 jeux mondiaux populaires pour vous offrir une expérience de jeu fluide. De plus, le nouveau Game Dock prend en charge la fenêtre flottante qui vous permet de parcourir les réseaux sociaux ou les applications de messagerie en attendant le chargement des jeux.

Un smartphone 5G élégant avec un look époustouflant

Les téléphones mobiles ne sont pas seulement un gadget technologique, mais également un article de mode qui met en valeur les goûts de l’utilisateur. En tant que fleuron du style à la mode de Huawei, la série HUAWEI nova s’engage à combiner la technologie avec un design tendance et esthétique. Le design élégant ultime est l’un des objectifs fondamentaux de la série HUAWEI nova et afin d’avoir un corps mince sans le sacrifice de l’appareil photo et des capacités 5G, Huawei a exploré la possibilité de simplification dans de nombreux aspects de l’ensemble du HUAWEI nova 7 5G.

La série HUAWEI nova 7 a accompli des percées en termes de conception esthétique, de photographie et de performances 5G, apportant une nouvelle expérience aux jeunes utilisateurs et la bonne nouvelle que Le Nova 7 est disponible du 21 au 27 Août 2020 en précommande avec un band 4 gratuite.