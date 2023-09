OPPO vient d’annoncer le lancement de son nouveau smartphone A78 en Tunisie, à partir du 1er septembre 2023.

Doté d’importantes innovations, OPPO A78 est conçu pour offrir des performances fluides jusqu’à quatre ans, avec un écran FHD+ AMOLED, deux haut-parleurs stéréo, une charge ultra-rapide SUPERVOOCTM de 67 W et une grande batterie longue durée de 5000 mAh, outre un système d’exploitation intelligent et sécurisé ColorOS 13.1 et autres fonctionnalités renforcées par l’intelligence artificielle (IA). L’amélioration de ces performances exceptionnelles repose aussi sur un design rétro, ultra-mince et visuellement époustouflant, faisant du téléphone une référence absolue en termes de style et de fonctionnalité.

Charge rapide et fiable avec une batterie de plus longue durée

Grâce à une charge ultra-rapide SUPERVOOCTM de 67 W et d’une grande batterie de 5000 mAh, OPPO A78 offre l’une des vitesses les plus rapides de charge sur n’importe quel smartphone dans sa gamme de prix. Il peut être chargé à 100% en 44 minutes environ. Lorsqu’elle est complètement chargée, la batterie, de longue durée, peut fournir 27,4 jours de veille (mode avion) ou 16,37 heures de vidéo YouTube, de sorte qu’elle peut facilement durer une journée entière d’utilisation moyenne.

OPPO a également introduit une série de technologies exclusives conçues pour améliorer la sécurité et la fiabilité de la charge sur le A78. Le moteur de santé de la batterie (Battery Health Engine) d’OPPO aide à prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’à 1 600 cycles de charge et de décharge, ce qui est suffisant pour maintenir la batterie en bon état pendant quatre ans. La charge optimisée apprend intelligemment les habitudes quotidiennes des utilisateurs et ajuste sa vitesse en conséquence.

Une expérience audiovisuelle plus immersive

OPPO A78 est le premier téléphone de la série A d’OPPO à disposer d’un écran FHD+ AMOLED rarement vu dans sa gamme de prix. L’écran de 6,4 pouces a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 180 Hz pour offrir une fluidité et une réactivité améliorées. Avec une luminosité globale allant jusqu’à 600 nits, l’écran offre des détails incroyables même en plein soleil, tandis que le rétroéclairage adaptatif intelligent aide à fournir l’expérience visuelle la plus confortable dans différents environnements pour réduire la fatigue visuelle due à une visualisation prolongée. L’écran comprend également le premier déverrouillage d’empreintes digitales sur un smartphone de cette gamme, offrant un meilleur équilibre entre design esthétique et efficacité.

Outre l’expérience visuelle fantastique, le A78 offre un son environnant plus immersif et cristallin grâce à ses deux haut-parleurs stéréo et son Real HD Sound 3.0, qu’on pourra ajuster pour différents scénarios, tels que la musique, la vidéo et les jeux. Pour les utilisateurs qui aiment monter d’un cran, le mode Ultra Volume peut augmenter le volume sonore jusqu’à 200%, ce qui permet d’entendre plus facilement la musique ou la sonnerie du téléphone même dans les endroits les plus bruyants. Lors des appels vocaux, le volume de l’écouteur peut encore être augmenté de 3 dB sans affecter la qualité audio, afin que les utilisateurs puissent entendre clairement leurs conversations à tout moment.

Le A78 est équipé d’un système d’appareil photo comprenant un appareil principal de 50 MP et une série de nouvelles fonctionnalités qui facilitent plus que jamais la capture de superbes photos et vidéos. Par exemple, la vidéo à double vue peut être utilisée

pour filmer simultanément à partir des caméras avant et arrière et combiner les images en une seule image, débloquant de nouvelles perspectives dans la prise de vlogs créatifs

Des performances fluides jusqu’à quatre ans

OPPO A78 est alimenté par la plateforme mobile Snapdragon® 680 offrant des performances puissantes avec une consommation d’énergie optimisée conçue pour les tâches quotidiennes.

Le téléphone dispose d’une configuration de 8 Go de RAM + 256 Go de ROM avec jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire via la carte SD. Il comprend également la technologie OPPO d’extension de RAM, qui peut être utilisée pour convertir temporairement l’espace ROM libre en un maximum de 8 Go de RAM pour assurer le bon fonctionnement du téléphone lors d’une surcharge de stockage.

Au niveau du système, le moteur de calcul dynamique développé par OPPO utilise une technologie de calcul parallèle pour optimiser la planification et la récupération des ressources informatiques afin d’augmenter la vitesse et la stabilité globale. Sur l’A78, le moteur de calcul dynamique peut augmenter la vitesse d’ouverture des applications jusqu’à 1,42 %. Il permet également de maintenir jusqu’à 19 applications exécutées en arrière-plan en même temps sans aucun décalage notable.

Grâce à toutes ces optimisations, le A78 offre des performances fluides jusqu’à quatre ans, garantissant aux utilisateurs une expérience rapide et durable par rapport aux autres smartphones de la même gamme de prix.

Un corps rétro et ultra-mince amélioré

OPPO A78 sera disponible en Tunisie en deux finitions de couleurs fraîches et tendances – Vert ‘‘Aqua Green’’ et Noir ‘‘Mist Black’’. Aqua Green est une couleur vibrante et énergique qui scintille comme des diamants flottant sur une surface délicate d’eau pour créer une apparence unique et exquise. Mist Black ajoute quant à lui une touche de jaune-vert à une base de couleur noire pure pour introduire une sensation de dimensionnalité dans le téléphone.

Le A78 hérite le même design rétro et ultra-mince emblématique que les modèles précédents de la série A d’OPPO avec l’introduction de plusieurs nouvelles mises à jour. Le cadre central à angle droit 2.5 D et les bords lissés confèrent au téléphone une apparence intégrée, élégante et légère tout en le rendant plus confortable à tenir.

Même avec sa grande batterie de 5000 mAh, le A78 conserve le même design mince et léger de la série Reno, mesurant aussi peu que 7,93 mm d’épaisseur et ne pesant que 180 g pour en faire le téléphone le plus fin dans sa gamme de prix.

Le A78 offre également une qualité et une durabilité améliorées. Il a été soumis à certains des tests de durabilité les plus rigoureux dans le laboratoire d’OPPO pour s’assurer qu’il est prêt à relever les défis de la vie quotidienne, notamment les éclaboussures et les déversements réguliers.

Un système ColorOS 13.1 plus intelligent et plus privé

ColorOS 13.1 est conçu pour plus de commodité et de confidentialité sur le A78. Parmi les nouvelles fonctionnalités de ce dernier système d’exploitation, on cite Screen Translate, qui utilise Google Lens pour traduire le contenu d’un écran entier en un seul clic depuis la barre latérale. Avec la prise en charge de la traduction intelligente entre 105 langues, Screen Translate peut même être utilisé pour traduire du texte basé sur des images. Auto Pixelate peut automatiquement reconnaître et pixelliser les informations sensibles comme les photos de profil et les noms sur les captures d’écran de chat en un seul clic. ColorOS 13.1 inclut un coffre-fort privé qui a été mis à niveau avec la norme de cryptage avancée (AES) pour conserver les fichiers privés cryptés et stockés dans un répertoire privé avec un niveau de sécurité plus élevé. Le contrôle d’accès à 5 niveaux a également été ajouté pour donner aux utilisateurs un contrôle total et privé.

Disponibilité sur le marché tunisien

L’OPPO A78 sera disponible en Tunisie, en vert ‘‘Aqua Green’’ et noir ‘‘Mist Black’’ à partir du 1er septembre 2023 au prix public conseillé de 999 dinars tunisiens.