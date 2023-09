Samsung Electronics, Samsung Display et Samsung SDI ont annoncé conjointement leur présence collaborative lors du très attendu événement IAA MOBILITY 2023, prévu du 5 au 10 septembre à Munich, en Allemagne. Dans un effort commun, les trois filiales de Samsung présenteront une gamme globale de solutions automobiles destinées à redéfinir le paysage de la mobilité connectée et à captiver les consommateurs et les entreprises du monde entier.

Samsung Electronics : révolutionner le chemin à parcourir

En alignant pour la première fois les innovations automobiles de toutes ses unités commerciales de semi-conducteurs, Samsung Electronics souligne le potentiel symbiotique de ses diverses offres en matière de mémoire, de système LSI, de fonderie et de technologies LED. Cette unification renforce la position de leader de Samsung en tant que fournisseur de solutions de mobilité globales.

« IAA MOBILITY 2023 nous sert de plate-forme sans précédent pour démontrer la force collective et l’engagement de nos entreprises individuelles, construites pour révolutionner l’industrie automobile grâce à notre vaste suite de technologies de semi-conducteurs », a déclaré Dermot Ryan, président de Device Solutions Europe, Samsung Electronics. « Notre vision commune est de créer en collaboration des expériences automobiles plus sûres, plus durables et profondément interconnectées pour les clients et les communautés du monde entier. »

Des avancées pionnières en matière de mémoire pour la mobilité future

Alors que les futurs véhicules exigent des capacités de calcul et de stockage avancées, les technologies de mémoire éprouvées de Samsung apparaissent comme un pilier de l’accélération de la mobilité basée sur les données. Lors de l’IAA MOBILITY 2023, Samsung présentera sa gamme complète de solutions de mémoire finement adaptées aux prochaines applications automobiles. Il s’agit notamment des produits LPDDR5X, GDDR7, AutoSSD et UFS 3.1 qui offrent des performances et une capacité élevée dans des domaines tels que l’infodivertissement et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), le tout avec une fiabilité certifiée de qualité automatique. S’appuyant sur son solide portefeuille automobile et ses nombreux partenariats au sein de l’écosystème, Samsung vise à devenir le plus grand fournisseur de mémoire automobile d’ici 2025, permettant ainsi à ses clients du monde entier de bénéficier d’expériences de mobilité entièrement connectées.

Améliorer l’expérience embarquée grâce aux innovations du système LSI

À mesure que le paysage automobile évolue vers l’électrification et la numérisation, le divertissement et la sécurité embarqués deviennent des attributs déterminants des véhicules de nouvelle génération. Lors de l’IAA MOBILITY 2023, Samsung présentera une gamme de processeurs et de capteurs sur mesure conçue pour répondre à ces demandes évolutives. Le processeur Exynos Auto V920 de Samsung, optimisé pour les systèmes d’infodivertissement embarqués (IVI) haut de gamme, permet une lecture fluide de vidéos et de jeux riches en graphiques sur plusieurs écrans. Parallèlement, les capteurs ISOCELL Auto de Samsung offrent une vision exhaustive de la voiture à 360 degrés, depuis l’avant (ISOCELL Auto 1H1) jusqu’à l’arrière et l’environnement (ISOCELL Auto 4AC), garantissant ainsi la sécurité du conducteur et des passagers. En étendant les fonctions de sécurité à l’intérieur de la voiture, Samsung présentera des technologies de capteurs embarqués adaptées aux systèmes de surveillance du conducteur et des occupants,

Faire progresser les frontières des semi-conducteurs automobiles avec des solutions de fonderie

En phase avec le marché en plein essor des semi-conducteurs automobiles, l’activité Fonderie de Samsung a stratégiquement axé son attention sur l’innovation automobile et l’excellence de la fabrication. À l’IAA MOBILITY 2023, la société présentera ses dernières solutions de conception automobile, couvrant les systèmes sur puces (SoC) pour IVI et ADAS, les circuits intégrés de gestion de l’alimentation ( PMIC ) et les circuits intégrés de gestion de batterie (BMIC), ainsi que les microcontrôleurs automobiles (MCU). ), tous dotés des dernières technologies de Samsung Foundry. Samsung mettra également en avant sa feuille de route technologique en matière de procédés automobiles, visant la préparation à la production en série de son procédé de quatre nanomètres (nm) (SF4A) d’ici 2025 et de son procédé de 2 nm (SF2A) d’ici 2026. En renforçant cette initiative, Samsung Foundry renforce son portefeuille de propriété intellectuelle (IP) dans les domaines de l’analogique, de l’interface mémoire, de l’interface haut débit, de la sécurité et du die to die (D2D), ainsi que de renforcer son infrastructure de conception.

Technologies LED de nouvelle génération pour les véhicules de demain

Samsung présentera également ses solutions d’éclairage LED avancées et hautement personnalisables, idéales pour les futurs véhicules électriques et autonomes. Le PixCell LED de la société représente une innovation intelligente en matière de faisceau de route adaptatif (ADB) qui permet aux constructeurs automobiles de créer des lampes plus petites avec un contrôle d’éclairage précis et sélectif. Atteignant une résolution Full HD sur un écran compact de 0,25 pouce, la technologie Micro LED de nouvelle génération de Samsung est parfaitement adaptée aux affichages tête haute (HUD) ultra haute résolution tout en permettant la visualisation des informations du conducteur à travers des lunettes de réalité augmentée (AR). Sa technologie Mini LED, une solution évolutive de véhicule à tout (V2X), débloquera des effets de signaux animés complexes, améliorant ainsi la communication avec les autres véhicules et les piétons.

Samsung Display : des OLED pour améliorer l’expérience automobile

Samsung Display est présent à l’IAA Mobility 2023, faisant ses débuts dans un salon de l’automobile pour la première fois, soulignant son leadership en matière d’affichage avec une exposition unique qui permet aux visiteurs de découvrir les nombreux avantages de la technologie OLED. Cela s’inscrit dans le cadre de l’intention de l’entreprise de devenir l’un des principaux fournisseurs d’écrans OLED pour les applications automobiles de nouvelle génération, à mesure que l’industrie s’éloigne des écrans LCD.

Les visiteurs du stand Samsung Display pourront découvrir le Safe Driving Center, où ils pourront comparer la différence entre les OLED et les LCD. Les participants découvriront que, parce que les OLED peuvent représenter le True Black (certifié par VESA), elles peuvent améliorer considérablement la visibilité du conducteur – et donc la sécurité – dans les environnements sombres.

Le stand présentera également la faible consommation d’énergie des OLED, car les écrans OLED n’éclairent que les pixels là où la couleur réelle apparaît, contrairement aux écrans LCD. Bien entendu, cette caractéristique devient de plus en plus importante dans un monde où les véhicules électriques (VE) continuent de gagner en popularité. De plus, les visiteurs peuvent découvrir comment la technologie OLED améliore l’intérieur du véhicule. Étant donné que les OLED peuvent être pliées et courbées pour s’adapter à l’intérieur de la voiture et qu’elles sont plus légères et plus fines que les écrans LCD, elles permettent une plus grande flexibilité de conception.

Dans l’espace Next Mobility Projects, les visiteurs peuvent avoir un aperçu des futurs écrans OLED dans une variété de facteurs de forme, tels que le Flex S, un écran multi-pliable qui se plie en forme de S avec un côté de l’appareil vers l’intérieur et l’autre vers l’extérieur. Il peut être transporté comme un smartphone, mais ensuite étendu à 12,4 pouces et utilisé comme tableau de bord de voiture. Parmi les autres produits innovants exposés, citons un écran enroulable qui s’agrandit plus de cinq fois sur l’axe vertical pour les systèmes de divertissement de siège arrière (RSE) sur la banquette arrière, ainsi qu’un écran coulissant qui agrandit l’écran des deux côtés.

Samsung SDI : solutions de batterie de pointe pour les véhicules électriques de nouvelle génération

Samsung SDI fait sa sixième apparition à l’IAA au salon IAA MOBILITY 2023, et le fabricant de batteries s’apprête à dévoiler solutions de batterie « super gap » pour les futurs véhicules électriques. L’entreprise fait également de l’engagement auprès des meilleurs talents européens en R&D une priorité.

Les visiteurs du stand de Samsung SDI auront l’occasion de découvrir les points forts technologiques de l’entreprise dans la zone PRiMX, sur le thème « PRiMX, Experience the Best ». La zone présentera une gamme de produits de nouvelle génération, notamment la batterie entièrement solide, la batterie cylindrique de 46 phi, la batterie au nickel-manganèse (NMX) et la batterie au lithium-manganèse-fer-phosphate (LMFP), ainsi que des solutions du segment haut de gamme. Dans la zone ESG, Samsung SDI présentera les initiatives en cours de l’entreprise pour un avenir durable dans le cadre de la vision à long terme de « Rendre le monde durable grâce à notre technologie innovante ».

Pour répondre aux différents besoins des voitures électriques grand public, Samsung SDI dévoile également des solutions de batteries sans cobalt telles que NMX et LMFP, qui constituent un avantage stratégique garantissant à la fois la sécurité et la rentabilité. Un nouveau facteur de forme est également exposé, dans lequel les bornes de cathode et d’anode sont repositionnées sur le côté, permettant une efficacité d’espace maximale et des performances et une sécurité améliorée.

Yoon-ho Choi, président-directeur général de Samsung SDI, sera présent à l’IAA MOBILITY 2023, qui rencontrera d’importants clients européens. Choi fera également une apparition au Tech & Career (T&C) Forum, le salon des carrières de SDI qui présente ses prouesses technologiques à l’industrie et permet à l’entreprise de dialoguer avec des employés potentiels. Le Forum se tient à Munich pour la première fois, après celui de Séoul le mois dernier. Elle a eu lieu deux fois à Séoul et à New York l’année dernière.