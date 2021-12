La fin de cette année sera marquée par le lancement du nouveau téléphone appareil photo époustouflant HUAWEI nova 8i et du nouveau téléphone d’entrée de gamme puissant HUAWEI nova Y60. Vérifions les caractéristiques de ces deux smartphones.

HUAWEI nova 8i

Conçu pour un usage quotidien, le HUAWEI nova 8i équipé d’une quad-caméra polyvalente AI de 64 MP, une SuperCharge HUAWEI de 66 W, un magnifique écran OLED incurvé à 90 Hz avec des fonctionnalités Super Device et EMUI 12 pour une expérience smartphone intelligente ultime. HUAWEI nova 8i allie technologie et esthétique époustouflante : à la fois à l’avant et à l’arrière, HUAWEI nova 8 utilise un design en verre incurvé, tout en conservant les boutons physiques sur le côté pour le fonctionnement et l’esthétique. En utilisant un processus de meulage du verre sophistiqué, les bords incurvés de l’avant et de l’arrière s’intègrent parfaitement dans le cadre central en métal, ce qui le rend lisse et élégant.

À l’arrière, le système de caméra nébulaire inspiré de l’univers repose parfaitement sur le panneau de verre exquis, donnant à l’appareil un look unique et hautement reconnaissable. À l’intérieur du système de caméra nébulaire se trouve une puissante caméra quadruple composée d’une caméra principale HD 64MP, d’une caméra ultra grand angle 8MP, d’une caméra macro 2MP et d’une caméra Bokeh 2MP, qui permet aux utilisateurs de capturer des moments lors de l’exploration.

Le support 66W HUAWEI SuperCharge évite aux utilisateurs de charger fréquemment l’appareil, en particulier pendant les jeux et les films. Il peut être chargé à 60 % en seulement 15 minutes et à 100 % en 35 minutes. Pendant le temps qu’il faut pour prendre le petit-déjeuner ou une tasse de café, les utilisateurs peuvent avoir le téléphone complètement chargé et prêt à l’utilisation.

HUAWEI nova Y60

HUAWEI nova Y60, un nouveau membre qui diversifie la famille HUAWEI nova. La série HUAWEI nova Y est conçue pour permettre à plusieurs consommateurs de profiter de l’expérience utilisateur approfondie des produits Huawei à un prix plus accessible.

Avec un écran HUAWEI FullView de 6,6 pouces, la nouvelle série HUAWEI nova Y60 offre aux utilisateurs une expérience multimédia immersive, tandis que sa grande batterie de 5 000 mAh permet aux utilisateurs d’exploiter leur téléphone tout au long de la journée. Recouvert d’un capot simple mais tendance, le HUAWEI nova Y60 est disponible en deux coloris classiques – Crush Green et Midnight Black et en configuration RAM et ROM de 4 Go et 64 Go. Le HUAWEI nova Y60 adopte un processeur octa-core et une DDR4 de 4 Go pour assurer des performances efficaces et puissantes. Sa capacité de stockage interne de 64 Go offre aux utilisateurs plus d’espace.

Conçu pour offrir une expérience visuelle plus large et plus claire, le nouveau smartphone nova est livré avec un écran HUAWEI FullView de 6,6″ entouré de cadres ultra minces. Le panneau d’écran HD+ peut restituer des couleurs vives et des détails fins pour les vidéos, les jeux et autres contenus, permettant de s’immerger dans des visuels de haute qualité .Il comprend également un mode Eye Comfort qui filtre la lumière bleue nocive pour diminuer la fatigue oculaire des utilisateurs.

HUAWEI nova Y60 offre une autonomie encore plus longue qui dure toute la journée grâce à sa batterie de 5 000 mAh et aux algorithmes d’IA d’économie d’énergie de Huawei. D’une journée à l’école à une escapade le week-end, le nouveau smartphone permet aux utilisateurs de passer plus de temps sur les choses qu’ils aiment.

La bonne nouvelle est que ces deux smartphones exceptionnels seront bientôt disponibles, vous pouvez rester à l’écoute, ne manquez pas l’un des meilleurs smartphones en décembre.

