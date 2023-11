Le marché des écouteurs sans fil est devenu de plus en plus concurrentiel, de nombreuses marques offrant une suppression du bruit et une stabilité impressionnantes grâce à des conceptions intra-auriculaires. Cependant, tout le monde n’apprécie pas la sensation d’un embout inséré dans le canal auditif. Heureusement, les écouteurs ouverts sont apparus comme une alternative confortable. Huawei, l’un des grands noms de l’industrie technologique, a récemment lancé les HUAWEI FreeBuds 5, des écouteurs ouverts emblématiques dotés d’innovations révolutionnaires. Ces écouteurs sont dotés de courbes transparentes pour un ajustement optimal, d’un haut-parleur ultra-magnétique avec des basses percutantes, de SuperCharge pour une charge rapide, de l’ANC open-fit, de l’annulation du bruit des appels AI, d’une connectivité à deux appareils, et bien d’autres choses encore. Voyons plus en détail les caractéristiques des HUAWEI FreeBuds 5.

Un Design Futuriste Pour Un Ajustement Parfait

Le design joue un rôle crucial dans le charme général des écouteurs TWS, et les HUAWEI FreeBuds 5 ne déçoivent pas. Inspirés du concept “Prince Rupert’s Drop”, créée lorsque le verre Kunlun est fondu et tombe dans l’eau, ces écouteurs illustrent la première tentative de Huawei d’appliquer le futurisme à leur design. Cette esthétique unique porte en elle la beauté du futurisme et offre une expérience audio inégalée tout en garantissant un port confortable. Le design magnifiquement incurvé des HUAWEI FreeBuds 5 comporte également une zone de contrôle en forme d’arc, qui élargit la zone de contact de manière à ce que la force soit appliquée plus uniformément.

Le HUAWEI FreeBuds 5 a apporté une nouvelle innovation majeure dans la conception des écouteurs. Pour la plupart des écouteurs TWS, le haut-parleur, la batterie et le circuit de commande sont empilés près de l’écouteur. L’écouteur est donc grand et la batterie et le haut-parleur doivent être petits, ce qui nuit au confort et aux performances des écouteurs. Les HUAWEI FreeBuds 5 utilisent une architecture en trois parties qui réduit la taille de l’écouteur en espaçant le haut-parleur, la batterie et le circuit de commande. Ainsi, suffisamment d’espace est réservé à chacun des trois composants pour qu’ils puissent fonctionner sans interférer les uns avec les autres. Un circuit à double aimant est utilisé pour le haut-parleur afin d’offrir une qualité sonore exceptionnelle, et la batterie est alimentée par une technologie de charge rapide pour offrir aux utilisateurs la fonction SuperCharge. En séparant chacun de ces composants, le HUAWEI FreeBuds 5 a efficacement amélioré ses capacités.

La Puissance Des Basses Percutantes

Le meilleur atout des HUAWEI FreeBuds 5 est que ces écouteurs privilégient le confort sans sacrifier la qualité audio. Équipés d’un haut-parleur dynamique ultra-magnétique alimenté par des aimants à double anneau et d’un diaphragme de 11 mm de diamètre, ces écouteurs offrent des notes basses percutantes, des performances acoustiques puissantes, de grandes amplitudes et une excellente réponse transitoire. Pour améliorer encore l’expérience audio, les HUAWEI FreeBuds 5 intègrent la technologie innovante Sound Turbo, qui implique un trou au centre du module de haut-parleur pour permettre une meilleure circulation de l’air. Cet élément de conception contribue à la clarté et à la cohérence de la sortie audio, garantissant une reproduction fidèle de chaque note.

Les HUAWEI FreeBuds 5 sont dotés d’un algorithme amélioré qui permet d’optimiser l’égalisation en temps réel sur une large gamme de fréquences. Ils sont équipés de microphones intra-auriculaires à haute sensibilité qui détectent en temps réel le son renvoyé dans le conduit auditif. Grâce à cet algorithme, lorsque vous écoutez de la musique, les HUAWEI FreeBuds 5 effectuent une compensation de fréquence de précision de 100 Hz à 2000 Hz en l’espace de 2 secondes afin d’éliminer les écarts d’écoute mentionnés ci-dessus et de garantir une expérience d’écoute toujours excellente.

Ils supportent également les réglages multi-EQ, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres audios, en sélectionnant par exemple le mode Bass boost ou Treble boost, en fonction des besoins. Parallèlement, un outil d’égalisation personnalisé permet de régler librement l’égaliseur à 10 bandes, ce qui permet aux utilisateurs de jouer et de créer leur propre style d’écoute. Les écouteurs prennent également en charge les codecs L2HC et LDACTM, offrant un une haute-fidélité de la source à l’auditeur.

Chargez Plus Vite Que Jamais Avec Supercharge

L’autonomie de la batterie et l’efficacité de la charge sont des facteurs cruciaux à prendre en compte lors du choix d’écouteurs TWS, et les HUAWEI FreeBuds 5 brillent dans ce domaine. Ces écouteurs prennent en charge la charge rapide 5C et utilisent une toute nouvelle solution de charge directe, ce qui se traduit par une efficacité de charge nettement supérieure. Les écouteurs peuvent être entièrement rechargés en seulement 20 minutes, et même une courte charge de 5 minutes peut fournir jusqu’à 2 heures de lecture de musique. Avec l’étui de chargement, qui prend également en charge le chargement sans fil, les utilisateurs peuvent profiter d’un total de 30 heures d’écoute.

Une Expérience Audio Immersive Grâce À L’ANC Open-Fit

L’une des fonctions les plus recherchées dans les écouteurs sans fil est l’annulation active du bruit (« active noise cancellation » ANC), et les HUAWEI FreeBuds 5 passent à la vitesse supérieure grâce à leur technologie ANC à ajustement ouvert. Ils intègrent une toute nouvelle fonction de suppression du bruit à ajustement ouvert avec des améliorations complètes du système de captation du son, de l’algorithme de suppression du bruit, de l’adaptation au canal auditif et de l’adaptation à l’environnement. Ces améliorations, ainsi que les améliorations des performances audios de bout en bout, portent la technologie intelligente de suppression du bruit vers de nouveaux sommets, offrant aux utilisateurs une expérience d’écoute agréable et confortable. Les HUAWEI FreeBuds 5 sont la preuve que les écouteurs ouverts peuvent désormais rivaliser avec leurs homologues intra-auriculaires en ce qui concerne l’efficacité de l’élimination du bruit.

Conçu Pour le Confort Et la Commodité

Les HUAWEI FreeBuds 5 sont équipés de trois microphones qui fonctionnent en tandem avec un algorithme d’annulation du bruit 3A et un algorithme de réseau neuronal profond (« Deep Neural Network » DNN). Cela permet aux écouteurs d’éliminer les bruits de manière adaptative pendant les appels, afin que votre voix soit plus claire pour la personne au bout du fil, que vous soyez dans le métro, dans un café ou que vous marchiez dans une rue animée.

Les écouteurs adoptent une conception asymétrique qui s’adapte parfaitement à l’oreille humaine, ce qui leur confère un confort et une stabilité accrus. La structure incurvée permet aux écouteurs de se glisser confortablement dans les oreilles. Capables de se connecter à deux appareils simultanément, les HUAWEI FreeBuds 5 s’associent facilement aux smartphones, tablettes et autres appareils fonctionnant sous Android, iOS ou Windows.

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs offrant une qualité sonore exceptionnelle, une suppression du bruit remarquable et un confort inégalé, optez pour les HUAWEI FreeBuds 5. Avec des caractéristiques telles que le haut-parleur dynamique ultra-magnétique, la technologie SuperCharge, la connexion à deux appareils et la compatibilité avec différents systèmes d’exploitation, les HUAWEI FreeBuds 5 sont prêts à faire sensation sur le marché des écouteurs TWS.