OPPO vient d’organiser, jeudi 02 novembre 2023 à Tunis, une rencontre avec les médias, afin d’exposer les nouvelles technologies inédites d’OPPO, testées vigoureusement dans ses laboratoires de recherche, notamment la série A (A78, A58, A38 et bientôt le A18) ainsi que ses derniers smartphones phares Find N3 et Find N3 Flip qui sont lancés actuellement sur le marché mondial.

Ramzi Ferchichi, Brand Manager d’OPPO en Tunisie, a ainsi présenté un exposé détaillé sur ces technologies en précisant leurs rôles, processus de production et avantages pour les différents utilisateurs dans le monde, avec des séances interactives de tests et d’expérimentation.

La série A d’OPPO : des innovations importantes introduites

OPPO a lancé depuis l’été 2023, en Tunisie, ses nouveaux smartphones phares de la série A, en l’occurrence les A78, A58 et A38 et vient d’annoncer l’arrivée prochaine du A18 sur le marché local.

Ces nouveaux smartphones introduits bénéficient tous d’une garantie de deux ans avec une fluidité assurée sur 3 ans. Dotés d’importantes mises à jour technologiques et innovations récentes, ces nouveaux modèles sont conçus pour assurer une durabilité sans précédent. Ils ont, en effet, des indices IP évolués de hautes performances et sont protégés contre les déversements courants, la poussière et les incidents quotidiens. Ils ont réussi des tests rigoureux de qualité, de résistance aux chutes physiques, à l’eau, aux radiations et aux dommages climatiques.

Dès son lancement, la série A de OPPO a connu un grand succès car elle a su s’adapter en permanence aux attentes des utilisateurs, en focalisant sur la qualité des produits, l’innovation et l’expérience des usagers, qu’il s’agisse du système d’exploitation intelligent et sécurisé, ColorOS 13.1, ou d’autres fonctionnalités renforcées par l’intelligence artificielle (IA) dans les domaines de la photographie, de l’écoute de la musique ou du divertissement.

Les smartphones OPPO Find N3 et Find N3 Flip ouvrent de nouveaux horizons à l’excellence pliable

OPPO, la marque leader mondiale d’appareils intelligents, vient d’annoncer la disponibilité mondiale de ses smartphones pliables Find N3 et Find N3 Flip. Chacun de ses deux nouveaux smartphones phares offre des expériences révolutionnaires en matière d’imagerie, de conception et de convivialité.

OPPO Find N3, avec les écrans pliables les plus clairs et les plus lumineux

Pour une vue éclatante, qu’il soit ouvert ou fermé, les deux grands écrans du Find N3, confortables à utiliser, sont les plus clairs et les plus lumineux de tous les écrans pliables. S’appuyant sur les écrans Find N et Find N2 Golden Ratio, les écrans du Find N3 sont plus hauts, créant un écran extérieur de 6,3 pouces et un écran déplié de 7,8 pouces. Une fois fermé, le Find N3 est un smartphone traditionnel, et une fois ouvert, il devient une tablette immersive.

Les deux écrans du Find N3 affichent plus de 425 pixels par pouce pour une clarté phare, et la gradation PWM de 1 440 Hz garantit qu’ils sont confortables à utiliser, même pendant de longues périodes. La technologie LTPO permet un taux de rafraîchissement dynamique fluide de 1 à 120 Hz pour un défilement et un jeu fluides, et avec une luminosité maximale de 2 800 nits. Même en plein soleil, les écrans du Find N3 sont faciles à voir. L’écran déplié du Find N3 est presque sans plis pour une vue ininterrompue.

Trois haut-parleurs puissants rendent possible le son stéréo des canaux gauche et droit, que le Find N3 soit tenu horizontalement ou verticalement. Il est également 30% plus puissant que son principal concurrent, avec une reproduction des basses 100% supérieure pour un son plus riche, tandis que Spatial Audio, à partir de ses puissants haut-parleurs ou écouteurs, fait du Find N3 le smartphone ultime pour des expériences immersives.

Construit pour durer et stylé à la perfection

La charnière flexible de troisième génération d’OPPO est au cœur du corps fin et léger du Find N3. Bien qu’elle soit plus petite que la charnière de la génération précédente, elle est plus durable. En plus de la résistance aux éclaboussures IPX4, le Find N3 est le premier téléphone à être testé de manière indépendante pour résister à 1 million de plis par le TÜV Rheinland.

Complétant cette durabilité de classe mondiale, le design haut de gamme du Find N3 est élégant et fin, mesurant 5,8 mm lorsqu’il est ouvert et 11,7 mm lorsqu’il est fermé. Pesant seulement 239 g en cuir végétalien, il est également plus léger que certains produits phares traditionnels, et avec ses côtés plats faciles à saisir et ses coins incurvés, il est parfaitement naturel à tenir et à utiliser.

Find N3 en couleurs Noir classique et Or Champagne

Le design axisymétrique confiant du Find N3 semble être magnifiquement équilibré, avec son appareil photo faisant écho au design emblématique Cosmos Ring du Find X6. L’appareil sera disponible en deux couleurs : Or Champagne (dos en verre) et Noir Classique (dos en cuir végétalien).

Trois appareils photo de qualité professionnelle

OPPO change le visage de la photographie pliable avec les trois appareils photo de qualité professionnelle du Find N3, couvrant trois focales : 14 mm, 24 mm et 70 mm.

Présentant le capteur 48MP1 LYTIA-T808 de Sony sur les appareils pliables, le capteur d’image CMOS empilé à deux couches crée plus d’espace pour recevoir la lumière, ce qui se traduit par une réduction du bruit, une plage dynamique supérieure et des photos et vidéos richement détaillées.

La caméra ultra-large 48MP du Find N3 est puissante et polyvalente. Son capteur est plus de 100% plus grand que les capteurs ultra-larges des autres pliables phares et, grâce à la mise au point automatique, il capture des photos macro dynamiques ainsi que de vastes paysages et des photos de groupe.

Lorsque vous avez besoin de zoomer, le téléobjectif périscope ultra-fin du Find N3 combine une résolution de 64 MP avec une ouverture rapide de f/2,6 pour des photos riches en détails, qu’elles soient prises de jour comme de nuit.

Trois photos prises par le Find N3 en mode Portrait Hasselblad

La photographie de portrait est au cœur du Find N3 et du Find N3 Flip, les deux téléphones étant dotés du mode Portrait Hasselblad. Le moteur OPPO Computational Photography soutient également la qualité de pointe des deux téléphones, équilibrant une excellente plage dynamique avec des résultats naturels.

Exécutant Android 13 avec ColorOS 13.2, Find N3 recevra quatre ans de mises à jour logicielles et cinq ans de mises à jour de sécurité. Tout cela fait partie de l’engagement d’OPPO à offrir une expérience durable et de qualité, tant en termes de matériel que de logiciels.

Barre des tâches de ColorOS 13.2 pour Find N3 avec bibliothèque d’applications

OPPO a également réinventé l’expérience pliable sur grand écran pour Find N3

La barre des tâches avec bibliothèque d’applications et File Pocket garantit que les fichiers récents et applications sont toujours à portée de main, et pour une productivité d’un PC dans votre paume, OPPO a été le pionnier de Boundless View. Cela permet aux utilisateurs de naviguer sans effort entre deux applications plein écran sur l’écran de 7,8 pouces du Find N3.

Boundless View affiche deux applications plein écran côte à côte

Avec Boundless View pour trois applications, il est facile de travailler sur trois applications de grande taille, deux apparaissant à l’écran côte à côte et une troisième hors écran. Appuyez simplement sur l’application hors écran pour la faire apparaître.

Tranquillité d’esprit et performances incroyables

OPPO place la confidentialité au cœur de l’expérience Find N3, avec un appel sonore scellé empêchant toute personne à proximité d’entendre les appels téléphoniques et une puce de sécurité dédiée protégeant les fichiers au niveau matériel. Les données utilisateur Find N3 ne sont accessibles que par leur utilisateur.

Alimenté par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il offre des performances améliorées de 35% et une augmentation de 40% de l’efficacité globale par rapport aux chipsets de dernière génération, et avec 512 Go de stockage UFS 4.0 et 16 Go de RAM LPDDR5X, attendez-vous à de véritables jeux et multitâches phares. Find N3 peut également faire fonctionner plus de 40 applications en arrière-plan grâce au moteur de calcul dynamique d’OPPO.

Une grande batterie de 4 800 mAh garantit une alimentation fiable tout au long de la journée, et avec une charge rapide SUPERVOOCTM de 67 W de pointe, le Find N3 ne vous fera pas attendre lorsque vous aurez besoin de recharger et de partir. Une charge de 30 minutes fournit 80% de puissance et se charge à 100% en seulement 42 minutes.

OPPO Find N3 Flip : un puissant écran de couverture

L’écran de couverture du Find N3 Flip reflète la navigation sur un smartphone familier pour une expérience transparente et complémentaire. Raffiné et amélioré, l’écran de couverture comporte désormais de nouveaux fonds d’écran permettant de gagner du temps et présentant des informations en temps réel en un coup d’œil tout en affichant des raccourcis rapides et pratiques.

Un menu intuitif du N3 Flip pour accéder aux mini-applications et aux applications tierces

L’écran de couverture du Find N3 Flip prend en charge les applications tierces, de sorte que les outils Google comme Gmail, Wallet et Maps, ainsi que les favoris comme Reddit, Telegram, TikTok, X (anciennement Twitter), WeChat, WhatsApp et plus encore, peuvent tous être utilisés, si le Find N3 Flip est ouvert ou fermé.

Le premier téléobjectif pour des portraits incroyables

Find N3 Flip est le premier téléphone de son genre doté d’une triple caméra phare et le premier doté d’un téléobjectif. Ce système d’imagerie de pointe comprend un téléobjectif équivalent à un zoom 2x de 50 MP, un ultra-large de 48 MP et un zoom 2x de 32 MP.

Le grand capteur, la haute résolution et l’objectif à ouverture rapide f/1,8 de l’appareil photo grand angle Find N3, associés à l’OIS, capturent des photos riches en détails avec un faible bruit, même dans des environnements sombres et difficiles.

L’écran de couverture de Find N3 Flip présente des photos et des vidéos

L’appareil photo ultra-large capture avec un champ de vision étendu de 115º et une ouverture f/2,2, et avec la mise au point automatique, peut prendre des photos macro saisissantes, avec une mise au point aussi proche que 4 cm.

Seul téléphone de son genre doté d’un téléobjectif, le Find N3 Flip capture les sujets avec une portée optique 2x pour une distance focale parfaite pour un portrait. Combiné avec le mode Portrait Hasselblad, l’appareil photo 2x du Find N3 Flip documente parfaitement les sujets avec un aspect flatteur et naturel.

Pliez partiellement le Find N3 Flip et votre appareil photo s’activera en mode FlexForm. C’est idéal pour une capture stable sur un trépied sur une surface. Pré-visualisez les selfies sur l’écran de couverture, en utilisant le meilleur appareil photo disponible pour garantir des résultats de qualité, et posez le Find N3 sur une surface pour des selfies stables et des photos de groupe.

Capturez des selfies parfaitement stables avec le mode FlexForm du Find N3 Flip

Elégant et fantastique

Se sentant presque comme une pierre précieuse, le Find N3 Flip est élégant et se tient confortablement dans la main, avec le verre le plus incurvé de tous les téléphones. Son système de triple caméra est rehaussé par l’anneau Cosmos, ajoutant une touche d’élégance supplémentaire.

Le Find N3 Flip en noir élégant, crème ou rose brumeux

Disponible en trois couleurs distinctes et de bon goût, Noir élégant (Sleek Black), crème (Cream Gold) et rose brumeux (Misty Pink), il existe un Find N3 Flip qui correspond à votre style personnel. Et lorsque l’écran AMOLED de 6,8 pouces, 120 Hz se déplie, il semble lumineux, vibrant et profond.

Un pli sécurisé capable de gérer une éclaboussure

La charnière améliorée rend possible le pli d’écran peu profond et la charnière sans espace du Find N3 Flip, et avec un indice IPX4, vous n’aurez pas à vous soucier des éclaboussures de la vie.

Qu’il s’agisse de capturer du contenu ou de regarder une vidéo, le Find N3 Flip maintient sa position en mode FlexForm entre 45 et 120 degrés, et avec la certification de pliage fiable du TÜV Rheinland, il est testé de manière indépendante avec un nombre incroyable de 600 000 plis.

Propulsé par le produit phare MediaTek Dimensity 9200 et doté de la couche de graphite la plus grande et la plus épaisse de tous les téléphones à clapet, le Find N3 Flip est rapide, fiable et garde sa fraîcheur. Sa grande batterie de 4 300 mAh garantit également une journée confortable, car la charge rapide SUPERVOOCTM 44W de pointe d’OPPO signifie que vous n’attendrez pas une charge complète pour naviguer.