Internet à portée de main. Un appareil photo dans votre poche. Et puis, l’intelligence artificielle qui améliore votre quotidien.

Samsung Galaxy a contribué à démocratiser l’accès à Internet et a transformé les appareils photo en un outil de communication sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Même si tous les regards sont tournés vers l’IA, certains de ses meilleurs avantages ne se sont pas encore manifestés dans la technologie mobile. Galaxy est sur le point de changer cela.

Aucune entreprise ne peut exploiter le potentiel de l’IA comme Galaxy. Pourquoi? Parce que Galaxy met le pouvoir de l’ouverture dans la paume de votre main. Conçue pour responsabiliser tout le monde, partout, Galaxy AI est une intelligence universelle sur votre téléphone comme vous ne l’avez jamais vue auparavant. Partout où cela compte le plus – de la communication sans obstacle à la productivité simplifiée en passant par la créativité sans contrainte – nous ouvrons de nouvelles possibilités.

Galaxy AI est une expérience d’IA mobile complète, alimentée à la fois par l’IA sur appareil développée chez Samsung et par l’IA basée sur le cloud, rendue possible par nos collaborations ouvertes avec des leaders du secteur partageant les mêmes idées. Il transformera votre expérience mobile quotidienne avec la tranquillité d’esprit sur laquelle vous comptez grâce à la sécurité et à la confidentialité de Galaxy.

Pour avoir un petit aperçu de l’un des avantages que Galaxy AI permettra, ne cherchez pas plus loin que ce pour quoi nos téléphones ont été créés à l’origine, s’appeler. AI Live Translate Call offrira bientôt aux utilisateurs du dernier téléphone Galaxy AI un traducteur personnel chaque fois qu’ils en ont besoin. Parce qu’il est intégré à la fonction d’appel native, vous n’aurez plus besoin d’utiliser des applications tierces. Les traductions audio et textuelles apparaîtront en temps réel pendant que vous parlez, ce qui rend l’appel d’une personne qui parle une autre langue aussi simple que d’activer les sous-titres lorsque vous diffusez une émission. Grâce à l’IA Galaxy intégrée à l’appareil, vous pouvez être sûr que, quel que soit le scénario, les conversations privées ne quittent jamais votre téléphone.

Disponible au début de l’année prochaine, Galaxy AI nous rapprochera d’un monde où certains des obstacles les plus courants aux liens sociaux disparaissent et où la communication est plus facile et plus productive que jamais.

C’est l’IA qui change le monde et votre vie pour le meilleur.

« La technologie mobile a un pouvoir incroyable pour permettre la connexion, la productivité, la créativité et bien plus encore pour les personnes du monde entier, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas vu l’IA mobile déclencher cela de manière vraiment significative », a déclaré Wonjoon Choi, vice-président exécutif et responsable de la R&D. , Entreprise d’expérience mobile. « Galaxy AI est notre offre d’intelligence la plus complète à ce jour, et elle changera à jamais la façon dont nous percevons nos téléphones. »

Des expériences révolutionnaires qui permettent une véritable connexion et ouvrent de nouvelles possibilités directement depuis votre téléphone. C’est la promesse de Galaxy.

Ceci n’est qu’un aperçu de ce qui va arriver. La vie s’ouvre avec Galaxy, alors préparez-vous pour une nouvelle ère de l’IA mobile.