La deuxième journée de l’événement se concentre sur l’expansion de l’IA générative, avec des présentations de chercheurs de premier plan et une présentation de Samsung Gauss.

Samsung Electronics a accueilli hier la deuxième journée du Samsung AI Forum 2023, dirigé par Samsung Research et axé sur l’IA générative. Les progrès rapides de la technologie de l’IA générative constituent un changement de paradigme qui devrait remodeler à la fois la vie quotidienne et le travail. À ce titre, le forum a réuni des experts en IA de l’industrie et du monde universitaire pour discuter et partager le développement et les dernières tendances technologiques de l’IA, et a présenté Samsung Gauss, le modèle d’IA générative développé par Samsung Research.

« Nous continuerons à soutenir et à collaborer avec l’industrie et le monde universitaire dans la recherche sur l’IA générative. » a déclaré Daehyun Kim, vice-président exécutif du Samsung Research Global AI Center, dans son discours de bienvenue.

Au cours de la première séance du matin, le Dr Hyung Won Chung d’OpenAI — une société de recherche et de déploiement d’IA — a expliqué le fonctionnement des grands modèles de langage (LLM) lors de son discours intitulé « Grands modèles de langage (en 2023) » et a abordé les défis. auxquels ils sont confrontés à chaque étape, ainsi que leur trajectoire future.

Ensuite, Jason Wei, chercheur à OpenAI et auteur de l’article « Chain-of-Thoughts », a expliqué comment les LLM entraîneraient un changement de paradigme dans l’IA à travers sa présentation, « Nouveaux paradigmes dans la renaissance des grands modèles linguistiques ». En outre, le professeur Hongsuck Seo de l’Université de Corée a présenté certaines des tendances de la technologie d’IA multimodale capable de traiter simultanément divers types de données, notamment du texte et des images, au cours de sa session « Vers une IA conversationnelle multimodale ».

Dans l’après-midi, des étudiants diplômés d’universités nationales de premier plan actives dans la recherche sur l’IA ont présenté leurs articles, qui ont été publiés dans les principales revues internationales sur l’IA. Ils ont également présenté leurs futures orientations de recherche.

L’équipe dirigée par le professeur Seung-won Hwang de l’Université nationale de Séoul a présenté une technologie efficace de génération de code et de recherche utilisant l’IA générative, tandis que l’équipe du professeur Gunhee Kim a démontré une technologie de raisonnement spatial utilisant des approches multimodales.

L’équipe du professeur Minjoon Seo de l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST) a introduit une capacité d’évaluation fine dans les modèles de langage. De plus, l’équipe dirigée par le professeur Jonghyun Choi de l’Université Yonsei a présenté une technologie de génération de texte en image capable de créer des images en comprenant de longs contextes dans plusieurs phrases.

Lors de la session finale, les participants se sont penchés sur Samsung Gauss et les technologies d’IA sur appareil utilisant ce modèle. Le modèle comprend Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image, et porte le nom de Carl Friedrich Gauss, le mathématicien légendaire qui a établi la théorie de la distribution normale, l’épine dorsale de l’apprentissage automatique et de l’IA. De plus, le nom reflète la vision ultime de Samsung pour les modèles, qui consiste à s’inspirer de tous les phénomènes et connaissances du monde afin d’exploiter la puissance de l’IA pour améliorer la vie des consommateurs du monde entier.

Samsung Gauss Language, un modèle de langage génératif, améliore l’efficacité du travail en facilitant des tâches telles que la rédaction d’e-mails, la synthèse de documents et la traduction de contenu. Il peut également améliorer l’expérience du consommateur en permettant un contrôle plus intelligent des appareils lorsqu’ils sont intégrés aux produits.

Samsung Gauss Code et un assistant de codage (code.i) – qui fonctionne sur cette base – sont optimisés pour le développement de logiciels en interne, permettant aux développeurs de coder facilement et rapidement. Il prend également en charge des fonctions telles que la description du code et la génération de cas de test via une interface interactive.

De plus, Samsung Gauss Image est un modèle d’image génératif qui peut facilement générer et modifier des images créatives, y compris des changements et des ajouts de style, tout en convertissant également des images basse résolution en haute résolution.

Samsung Gauss est actuellement utilisé pour améliorer la productivité des employés, mais sera étendu à une variété d’applications de produits Samsung pour offrir une nouvelle expérience utilisateur dans un avenir proche.

Samsung ne se contente pas de développer des technologies d’IA, mais avance également dans diverses activités garantissant une utilisation sûre de l’IA. Grâce à l’AI Red Team, Samsung continue de renforcer sa capacité à éliminer et à surveiller de manière proactive les problèmes de sécurité et de confidentialité qui peuvent survenir tout au long du processus, allant de la collecte de données au développement de modèles d’IA, en passant par le déploiement de services et les résultats générés par l’IA, le tout avec les principes suivants : de l’éthique de l’IA à l’esprit.