Dans un monde marqué par les défis, les employés d’Ooredoo Tunisie ont fait preuve d’une compassion profonde envers le peuple palestinien. Leur générosité montre comment de petits gestes de bonté peuvent avoir un impact significatif.

Ooredoo Tunisie, engagée dans les causes humanitaires, a été en première ligne pour aider les habitants de Gaza en collaboration avec le Croissant-Rouge Tunisien, démontrant son sens des responsabilités en tant qu’entreprise.

Les employés d’Ooredoo Tunisie ont transformé cette générosité en une campagne visant à collecter du matériel médical essentiel, des produits d’hygiène, de la nourriture et des vêtements pour la Palestine. Leur empathie et leurs efforts sincères sont bien plus importants que la quantité de dons. Ces articles simples, mais essentiels, apportent un souffle d’espoir au peuple palestinien, qui endure les conséquences du conflit.

Mansoor Rashid Al-Khater, PDG de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Cette initiative reflète l’engagement inébranlable d’Ooredoo Tunisie envers les valeurs de l’humanité et de l’unité. Elle nous rappelle que les intentions les plus pures ont souvent le plus grand impact. »

Ooredoo Tunisie et ses employés illustrent comment l’amour, la compassion et un objectif commun peuvent allumer un feu d’espoir, transcendant les frontières pour rendre le monde meilleur.

Pour plus d’informations ou pour savoir comment vous pouvez contribuer à cet effort humanitaire, contacter le CRT 29 379 596 – 55 536 044 – 29 27 10 56 – 37 rue de la Gare, Mégrine – Tunis

#كلنا_فلسطين