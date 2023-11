D’une superficie de près de 1000 mètres carrés, le laboratoire dispose de divers équipements sportifs de classe mondiale couvrant plus de 20 types de sports. Chaque zone présentera les algorithmes de Huawei pour les sports portables et la remise en forme dans des applications réelles. Ils serviront également de plateformes de recherche ouvertes qui contribueront à la recherche technologique, à la détection et à la vérification, à la R&D sur les normes et à l’incubation de l’industrie.

Faire progresser la recherche mondiale en matière de sciences du sport et de santé

Conscient des besoins croissants du marché de la santé et du fitness, Huawei s’est engagé à approfondir ses recherches sur les algorithmes de surveillance de la santé par le biais de ses technologies portables. Cela a conduit à l’établissement de trois laboratoires de santé à travers le monde depuis 2016 : Xi’an et Songshan Lake en Chine, et maintenant à Helsinki, en Finlande.

Cette année, Huawei, en coopération avec IPSOS, a mené une enquête sur la santé auprès de plus de 8000 participants dans 8 pays européens. Cette enquête a révélé que 92 % des personnes interrogées souhaitent améliorer au moins un aspect de leur mode de vie lié à la santé et que seulement 50 % d’entre elles sont satisfaites de leur niveau de forme physique. Huawei continue d’investir dans la recherche et le développement en matière de sport et de santé afin de répondre à la demande croissante des consommateurs. Le laboratoire HUAWEI Health en Finlande est doté d’une équipe de recherche scientifique multidisciplinaire comprenant 6 docteurs et 20 experts issus de 5 domaines majeurs – physiologie, IA, apprentissage automatique, tests de logiciels et ingénierie logicielle – répartis dans 7 pays de l’Union Européenne. Cela permet de s’assurer que chaque domaine de recherche répond aux normes mondiales les plus avancée.

Installations de simulation sportive de classe mondiale

Le laboratoire a créé des environnements et des scénarios sportifs réalistes dans cinq grandes zones de test couvrant plus de 20 sports et permettant de suivre plus de 200 indicateurs physiologiques et biomécaniques. Les participants seront suivis en utilisant les derniers appareils portables de Huawei, tels que le HUAWEI WATCH GT 4. Les cinq principales zones de test sont une piscine à contre-courant, un simulateur de ski, un tapis roulant multifonctionnel, un tapis roulant instrumenté et une zone de gymnastique ouverte avec divers exercices cardiovasculaires.

Huawei a même créé une piscine à contre-courant basée sur des normes professionnelles afin d’évaluer avec précision les performances de natation. La piscine est équipée de jets d’eau dynamiques qui peuvent produire un débit de courant contrôlable allant jusqu’à 350 m3/heure et permettent de modifier la température et la qualité de l’eau.

Le laboratoire a introduit un simulateur de ski dont la vitesse et l’inclinaison sont réglables, et dont les parcours et les bâtons sont interactifs. Le simulateur est équipé de capteurs qui détectent la vitesse, la position, les angles de carving, les forces et les données de performance de l’utilisateur.

Ce tapis de course multifonctionnel permet de tester la course à pied, le cyclisme, la course en fauteuil roulant et bien plus encore, avec des vitesses réglables jusqu’à 50 km/h. Le tapis de course peut même importer des données GPX à partir d’appareils GPS pour simuler des terrains et des itinéraires réels, offrant ainsi aux participants des scénarios réalistes qui leur permettront de tester leurs compétences avec plus de précision.

Collaborer avec des institutions de santé et des groupes de recherche européens, notamment l’étude de l’UE sur la santé cardiovasculaire

Afin d’améliorer réellement la vie des consommateurs grâce à des technologies innovantes dans le domaine du sport et de la santé, Huawei a collaboré activement avec des institutions finlandaises locales et des experts européens régionaux.

L’un des projets auxquels Huawei participe est iCARE4CVD, qui fait partie du programme IHI (Innovative Health Initiative). Ce programme réunit des industries médicales et technologiques et l’Union européenne et constitue l’une des initiatives de recherche les plus ambitieuses dans le domaine de l’intelligence artificielle et des maladies cardiovasculaires. Huawei est actuellement le seul fabricant de dispositifs portables à participer à iCARE4CVD, et codirigera le groupe de travail qui développera des méthodes pour améliorer la motivation des patients.

Huawei a également cofondé le consortium Interlive avec six universités européennes de premier plan. Avec l’une des normes de test les plus scientifiques et les plus rigoureuses pour les dispositifs portables, le consortium s’efforce de développer des recommandations de meilleures pratiques pour les dispositifs portables grand public afin de mesurer les métriques directes et dérivées. Ce partenariat a renforcé la fiabilité des dispositifs portables de Huawei, en garantissant leur validité scientifique sur la base de quatre normes : fréquence cardiaque, nombre de pas, dépenses caloriques et VO2 Max.

Huawei prévoit également de collaborer avec des universités européennes et des centres de santé pour handicapés afin de mieux comprendre les besoins des utilisateurs handicapés. La compréhension des problèmes de condition physique de ces utilisateurs permettra d’élaborer de meilleures solutions de gestion du sport et de la condition physique. En résumé, les utilisateurs peuvent s’attendre à une technologie de suivi de la santé et des performances sportives plus dynamique dans les futurs vêtements intelligents de Huawei.

Protéger La Confidentialité Des Données De Tous Les Participants À La Recherche

Huawei a défini des principes stricts en matière de confidentialité et de sécurité pour ses produits portables. Tout en maintenant une collaboration ouverte avec les partenaires de l’écosystème de la santé et du sport, l’entreprise s’assure que ces partenariats sont en totale conformité avec les lois sur la confidentialité des données. Cela signifie que chaque étape du processus de recherche – y compris la collecte, l’autorisation, la transmission et le stockage des données – respecte strictement les principes de confidentialité et de sécurité.