Le HUAWEI MateBook D 15 est marqué par la technologie Super Device, pour offrir une vitesse considérablement améliorée et permet la collaboration multi-écran Tablette-PC qui vient avec trois modes : Miroir, Etendu et Collaboratif rendant l’expérience de l’utilisateur plus intelligente qu’auparavant. Conçu pour répondre aux besoins des jeunes consommateurs, le HUAWEI MateBook D 15 offre des performances incroyables dans tous les scénarios, qu’il s’agisse de conférences virtuelles, de productivité en déplacement ou d’expériences multimédias.

Le HUAWEI MateBook D 15 fait partie des solutions Super Device de Huawei, ce qui le rend idéal pour l’expérience du bureau intelligent « Smart Office » qui apporte un hub de productivité qui dépasse les frontières pour une créativité et une efficacité maximale. En mettant en œuvre les capacités de gestion des données distribuées et de planification des tâches, le HUAWEI MateBook D 15 fonctionne de manière transparente avec les tablettes et les moniteurs intelligents pour doubler la productivité et la créativité dans différents scénarios. L’avantage de l’expérience « Smart Office » est la possibilité d’assurer la connectivité sans fil et filaire pour permettre une expérience collaborative multi-appareils pour le travail et le temps personnel, élevant l’ordinateur portable d’un outil de productivité à un compagnon intelligent que les jeunes consommateurs trouveront indispensable à l’école et dans les situations de tous les jours.

L’écran FullView offre des images passionnantes tout en protégeant les yeux des utilisateurs

Le HUAWEI MateBook D est doté d’un écran Full HD IPS antireflet de 15.6 pouces qui conserve le design FullView caractéristique de la série, offrant un rapport écran/corps de 87 % avec un format 16:9 pour des expériences cinématographiques immersives. L’écran a obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free pour une expérience visuelle plus confortable. Le faible niveau de lumière bleue contribue à réduire la fatigue oculaire liée à une utilisation prolongée de l’écran.

Une performance plus puissante et durable

Pour les jeunes consommateurs, un PC n’est pas seulement un outil de travail, mais aussi une plateforme de divertissement. L’ordinateur portable peut être configuré avec jusqu’à 8 Go de mémoire DDR4 à double canal pour une lecture et une écriture plus rapides et dispose d’un SSD NVMe PCIe à haute vitesse pour améliorer encore les performances globales du système. D’un simple clic sur les touches Fn et P, les utilisateurs peuvent activer le mode Performance pour les applications les plus exigeantes. Un système de refroidissement avancé comprenant un ventilateur à ailettes HUAWEI Shark à haute densité et deux caloducs s’appuie sur la conception bionique pour garantir que le HUAWEI MateBook D 15 fonctionne de manière stable sous charge.

Beauté métallique et design minimaliste

Produit illustrant la philosophie de conception « Pure Shape » de Huawei, le HUAWEI MateBook D 15 présente un design minimaliste avec des lignes nettes et raffinées traversant le corps métallique, créant une apparence discrète en gris classique.

Chaque HUAWEI MateBook D témoigne de l’engagement de Huawei en faveur de la qualité et de l’excellence de la fabrication. L’ordinateur portable ne pesant que 1,53 kg et ne mesurant que 16,9 mm à son point le plus épais, il est facile de le transporter, et les nombreux ports situés sur les côtés de l’ordinateur répondront à la plupart des scénarios d’utilisation quotidienne.

Super Device : Collaboration multi-écrans Tablette-PC

Le HUAWEI MateBook D15 exploite les capacités distribuées du Super Device pour stimuler votre productivité et votre créativité. En projetant sans fil le HUAWEI MatePad SE sur le HUAWEI MateBook D15 via Huawei Share, vous pouvez profiter des fonctionnalités de la collaboration multi-écran Tablet-PC qui se décline en trois modes : Miroir, Extension et Collaboration. En mode miroir, comme son nom l’indique, l’utilisateur peut refléter l’écran du HUAWEI MateBook D15 sur l’écran de la tablette, ce qui lui permet de travailler directement sur des fichiers et d’annoter des documents, ou de dessiner/esquisser avec le HUAWEI M-Pencil de la tablette. Il y a aussi le mode Extend qui transforme le HUAWEI MatePad SE en un second écran, offrant un espace d’écran supplémentaire pour afficher plus de contenu, idéal pour les achats en ligne ou lorsque vous naviguez sur Internet et qu’il y a tant d’éléments à explorer. Le mode collaboratif innovant permet des interactions multiplateformes, vous permettant de transférer du contenu tel que du texte, des images et des documents entre des appareils connectés par un simple glisser-déposer. En abolissant les frontières qui séparent les tablettes des ordinateurs portables, Huawei Share enrichit et élève ce que vous pouvez faire avec le HUAWEI MateBook D15 et d’autres appareils connectés, en vous donnant les moyens d’être plus productif et plus créatif qu’auparavant.

Les technologies innovantes de Huawei telles que le bouton d’alimentation à empreinte digitale et la caméra encastrée sont également présentes sur le HUAWEI MateBook D 15.

L’adaptateur secteur fourni avec le HUAWEI MateBook D 15 prend en charge HUAWEI SuperCharge™ pour recharger rapidement les smartphones Huawei compatibles. La charge inversée reste active même lorsque le HUAWEI MateBook D 15 est hors tension, ce qui peut s’avérer utile lorsque les utilisateurs se trouvent dans le besoin de recharger rapidement la batterie de leur smartphone lorsqu’ils sont en déplacement.