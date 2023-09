Dans une nouvelle vidéo de démonstration incontournable, LG vous fait voyager à travers l’innovation, en vous montrant comment révolutionner la façon dont vous conservez et appréciez vos aliments à travers Fresh-Hygiene, une technologie d’hygiène fraîche de pointe dans les réfrigérateurs LG.

Ainsi, pour explorer l’avenir de la fraîcheur et de l’hygiène comme jamais auparavant, réinventer le concept d’hygiène alimentaire et améliorer le mode de vie des consommateurs, cette démo vous démontre comment l’introduction des réfrigérateurs LG Door-In-Door dotés de la fonction Fresh-Hygiene constitue l’aboutissement d’un long processus de recherche et de développement.

En fait, ce procédé a permis à LG de proposer un système de purification de l’air spécifiquement optimisé pour ses réfrigérateurs. L’inclusion de la technologie Fresh-Hygiene aide à conserver les aliments frais plus longtemps.

À l’échelle mondiale, la réfrigération est utilisée pour empêcher les bactéries et les germes de se développer sur les aliments, mais beaucoup de gens ne réalisent pas que des bactéries peuvent également se former à l’intérieur d’un réfrigérateur. Cela signifie que les réfrigérateurs doivent être régulièrement nettoyés et aérés comme tout autre appareil.

Pour éviter tout problème aux consommateurs, LG a pu proposer Fresh-Hygiene. Il s’agit plus précisément d’un système de filtrage à cinq étages dotés d’un ventilateur qui aspire activement l’air contaminé du réfrigérateur et l’envoie à travers les puissants filtres.

Cette technologie fonctionne comme un purificateur d’air dans le réfrigérateur, ce qui signifie que les aliments peuvent respirer un air plus pur et rester frais plus longtemps.

Fresh-Hygiene de LG : Un des premiers systèmes de purification d’air dans les réfrigérateurs

En tant que l’un des premiers systèmes de purification d’air dans les réfrigérateurs, fabriqué avec de l’extrait de ginseng et doté d’un ventilateur indépendant antibactérien, déshumidificateur et désodorisant exclusif aux réfrigérateurs de LG, Fresh-Hygiene utilise des filtres multicouches et un ventilateur exclusif pour aider à stériliser et éliminer les bactéries, les virus, les spores de moisissures et les odeurs de l’intérieur du réfrigérateur.

Ce système avancé de LG exécute un processus très efficace en cinq étapes. Le double photocatalyseur et la LED UV aident à éliminer 99,999% des bactéries, certifié par Intertek, le fournisseur britannique de qualité et de sécurité de confiance. Tandis que les désodorisants à double carbone réduisent la présence d’odeurs acides et alcalines dégagées par les légumes et les poissons pourris. Les filtres mis en œuvre dans Fresh-Hygiene ont une longue durée de vie et n’auront pas besoin d’être remplacés avant une période de temps considérable.

Dans l’ensemble, la démo de LG démontre que les nouveaux réfrigérateurs LG à congélateur supérieur, tels que le réfrigérateur LG Door-In-Door, constituent une solution idéale pour un stockage des aliments plus frais, plus hygiénique et plus naturel. Il élimine pratiquement le besoin d’un nettoyage régulier et atténue tout stress lié à la croissance bactérienne, en particulier pendant l’été.