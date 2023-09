La Fondation Orange Tunisie, Fondation du numérique solidaire, s’est donnée pour ambition de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour tous.

C’est dans ce cadre, que le Programme des Écoles Numériques a été lancé en 2014, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation. Il a un double objectif : Participer à améliorer les résultats scolaires des élèves, à travers une méthode d’enseignement ludique par les technologies et contribuer à pallier le décrochage scolaire pour les enfants de 6 à 12 ans.

Cette année encore, la Fondation Orange Tunisie a consolidé son Programme avec le déploiement de 16 nouvelles écoles numériques primaires publiques, situées dans les Gouvernorats de Kébili, Tozeur, Gafsa, Sidi Bouzid, Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Nabeul, Bizerte, Kairouan, Mahdia, Gabès, Médenine et Tataouine.

De plus et après le pilote lancé au CHU Sahloul de Sousse, 3 autres écoles numériques doivent ouvrir leurs portes, avant la fin de l’année 2023, dans des établissements de santé publique, avec le soutien des Ministères de l’Éducation et de la Santé Publique, à l’Hôpital d’enfants de Bab Saadoun, l’Institut Mohamed Kassab de la Manouba et le CHU Bourguiba de Sfax, afin de permettre aux enfants hospitalisés de poursuivre, à leur rythme, leur scolarité grâce au numérique.

Rappelons que chaque école dispose d’un kit numérique composé de 25 tablettes, 1 laptop, 1 vidéoprojecteur, 1 serveur Raspberry et d’un contenu numérique riche (programme officiel du Ministère de l’Éducation, applications périscolaires…) et d’un kit robotique.

Pour chaque déploiement, les salariés bénévoles de la Fondation Orange Tunisie forment enseignants et élèves bénéficiaires à l’utilisation du kit numérique et de son contenu. Puis ils assurent une session d’animation Robokid permettant aux élèves de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances pour coder, assembler et mettre en marche leur robot.

Parallèlement à cela, ils ont également formé cette année les enseignants et directeurs des écoles numériques, pour la 5ème édition du concours Wikichallenge Écoles d’Afrique, une compétition continentale dédiée aux élèves de 9 à13 ans des écoles numériques, qui sont encouragés à écrire des articles encyclopédiques sur un sujet relatif à leur environnement proche. Et cette année encore, la Tunisie s’est distinguée sur la scène internationale, avec une participation record de 29 articles, couronnée par un Prix International décerné à l’école primaire numérique Ras El Oued Smar de Tataouine pour son article Ksours de Tataouine et un Prix National remis à l’école primaire Fetou Ennour de Djerba pour son article Poterie de Djerba.

Avec 170 écoles numériques dans 24 Gouvernorats, ce sont plus de 55 000 élèves et 2 700 enseignants qui vont bénéficier de ce Programme d’ici fin 2023. Et pour cette nouvelle année scolaire 2023/2024, la Fondation Orange Tunisie prévoit d’équiper 15 autres écoles primaires et d’animer davantage ce réseau d’écoles numériques, avec le Ministère de l’Éducation !