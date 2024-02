Le score nPerf prend en compte les mesures des débits et de la latence ainsi que la performance de navigation web et streaming vidéo de façon à représenter la qualité de l’expérience utilisateur pour un usage commun d’Internet.

Tous les tests ont été réalisés dans l’app nPerf Internet Speed Test en Tunisie, disponible sur Android et iOS.

Dans notre analyse, du 1er janvier au 31 décembre 2023, Tunisie Telecom (30 Mb/s) a fourni le débit descendant le plus rapide en Tunisie.

Débit descendant : indique la quantité de données que votre connexion peut recevoir en une seconde. Plus la mesure est élevée, meilleur est le débit de votre connexion.

Les débits descendants supérieurs à 25 Mb/s sont classés comme excellents, permettant des usages tels que le streaming de vidéos en 4K.

Orange a obtenu la meilleure latence (34 ms).

Latence : indique le temps nécessaire à un petit paquet de données pour effectuer un aller-retour entre votre ordinateur et notre serveur de test de débit. Plus le résultat est faible, plus la connexion est réactive. La latence est mesurée en millisecondes (ms).

Bonne latence : une latence de 31 à 100 ms permet d’avoir des bonnes performances Internet avec un délai minimal.

Tunisie Telecom a offert le débit montant le plus rapide en Tunisie (12 Mb/s).

Débit montant : indique la quantité de données que votre connexion peut envoyer en une seconde. Plus la mesure est élevée, meilleur est le débit de votre connexion.

Les débits montants supérieures à 10 Mb/s sont classés comme excellents, permettant aux abonnés d’uploader des vidéos HD sur Internet.

Test de streaming : Orange offre la meilleure expérience de streaming vidéo en Tunisie (82 %). L’objectif du test de streaming est de mesurer la qualité du visionnage des vidéos sur la plateforme la plus populaire au monde : YouTube.

Excellent streaming : un score compris entre 75 % et 100 % indique un streaming vidéo fluide et optimal.

Le test nPerf évalue la qualité de streaming sur YouTube en mesurant trois résolutions différentes : 360p (définition standard), 720p (haute définition) et 1080p (haute définition complète). La note globale est dérivée d’une moyenne de ces trois tests, garantissant une mesure exhaustive des performances de streaming sur différentes qualités de vidéos.

Test de navigation : les abonnés Tunisie Telecom (57 %) ont bénéficié des meilleures performances de la navigation web, équivalent à un temps de chargement moyen des pages de 4.3 secondes.

Bonne navigation : des scores compris entre 50 % et 75 % sont suffisants pour une navigation générale.

Résumé et perspectives

Les FAI tunisiens sont confrontés à un marché en constante évolution, où la qualité du service et l’expérience utilisateur sont primordiales. Pour Tunisie Telecom, l’accent doit être mis sur l’amélioration de la latence tout en maintenant ses performances de vitesse. Ooredoo pourrait se concentrer sur l’amélioration de ses services de navigation et de streaming pour renforcer sa position sur le marché. Quant à Orange, malgré sa vitesse inférieure, son excellente latence et qualité de streaming sont des atouts majeurs qu’il devrait continuer à exploiter.

nPerf propose une application gratuite permettant d’évaluer la qualité de la connexion Internet via son site web et ses applications mobiles (Android, iOS). Chaque jour, des milliers de personnes se fient à nPerf en effectuant des tests de débit dans leur pays, contribuant ainsi à une base de données participative couvrant tous les opérateurs.

L’étude utilise une méthode de filtrage rigoureuse pour refléter les véritables expériences des clients sur un réseau spécifique (mobile ou fixe). Des mesures sont prises pour éviter que des robots ou des usages anormaux n’affectent les résultats.