LG démontre les performances étonnantes de ses réfrigérateurs, et ce, dans sa nouvelle vidéo de démonstration captivante qui vient d’être publiée pour illustrer le potentiel exceptionnel de l’innovation.

Une démo qui explore l’avenir de la technologie exclusive de refroidissement, Linear Cooling de LG, tout en présentant les avantages inégalés qu’elle offre à votre vie quotidienne.

LG Linear Cooling conserve plus longtemps la fraîcheur de vos produits

La démo de LG dévoile que la technologie Linear Cooling est une fluctuation de température inférieure à ± 0,5 ℃, offrant une fraîcheur plus homogène et plus rapide du premier coup. Une fraicheur plus longue que l’algorithme de refroidissement normal, et ce, grâce à performance exceptionnelle de refroidissement.

Ainsi, elle permet de réduire les variations de température et de conserver la saveur de vos aliments frais jusqu’à 7 jours.

En fait, la technologie Linear Cooling de LG est basée sur les résultats des tests effectués par TÜV en utilisant la méthode de test interne de LG, permettant de mesurer le temps nécessaire pour atteindre le taux de réduction de poids de 5% du chou chinois sur l’étagère du bac à légumes frais du modèle LGE Linear Cooling. Modèles concernés uniquement. D’ailleurs, le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.