Changez votre façon de tout voir avec un écran FullView 2K au confort oculaire, travaillez efficacement avec le processeur Intel® Core™ de 11e génération et faites-en plus à la fois avec les capacités Super Device.

Les ordinateurs portables sont devenus un outil quotidien essentiel pour les utilisateurs, en particulier avec l’avènement du travail à domicile. Toutefois, un ordinateur portable ne doit pas se contenter de fournir une solution tout-en-un pour l’accomplissement des tâches quotidiennes, mais il doit également offrir des fonctions de collaboration intelligentes bénéfiques pour l’utilisateur.

Le HUAWEI MateBook 14 est un ordinateur portable 2K aux lignes épurées qui va au-delà du design et des performances. Avec son écran FullView 2K avec support multi-touch, son processeur Intel® Core™ de 11ème génération, ses fonctions Super Device, sa batterie massive avec SuperCharge ainsi que sa mémoire vive et son stockage interne importants, le HUAWEI MateBook 14 permet aux utilisateurs de travailler de manière plus intelligente, plus efficace et plus performante.

Écran FullView 2K à confort oculaire qui permet aux utilisateurs d’en faire plus

Pour être productif, il faut disposer d’un grand écran, mais il y a des limites à la portabilité. Le HUAWEI MateBook 14 ne se contente pas d’offrir un grand écran de 14 pouces, il propose également les meilleures technologies d’affichage pour un ordinateur portable. L’écran FullView 2K à confort visuel présente un rapport écran/corps élevé de 90 %, une résolution de 2160 x 1440 et une gamme de couleurs sRGB de 100 %. L’écran offre une luminosité incroyablement élevée de 300 nits, un rapport de contraste de 1500:1 et 185 ppi (pixels par pouce).

En plus d’un écran de qualité supérieure, l’écran du HUAWEI MateBook 14 dispose d’un affichage à gradation DC qui a obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light pour atténuer la fatigue oculaire et protéger la vue de l’utilisateur.

Fonctionnalités des super appareils pour une expérience de bureau intelligente

Le nouveau HUAWEI MateBook 14 exploite les capacités distribuées du Super Device pour stimuler la productivité et la créativité. Vous pouvez projeter sans fil une tablette HUAWEI MatePad SE sur le HUAWEI MateBook 14 pour profiter des nouvelles fonctionnalités de la collaboration multi-écran Tablet-PC qui se décline en trois modes : Miroir, Extension et Collaboration. En mode Miroir, comme son nom l’indique, les utilisateurs peuvent refléter l’écran de leur HUAWEI MateBook 14 sur l’écran de leur tablette, ce qui leur permet de travailler directement sur des fichiers et d’annoter des documents, ou de dessiner/esquisser sur leur ordinateur portable à l’aide du stylet de la tablette. Il existe également un mode Extension qui transforme la tablette en un second écran, offrant ainsi un espace supplémentaire pour afficher plus de contenu. Enfin, le mode collaboratif innovant permet des interactions multiplateformes, permettant aux utilisateurs de transférer du contenu tel que du texte, des images et des documents entre des appareils connectés par un simple glisser-déposer !

Basées sur les technologies distribuées de Huawei, les fonctions de collaboration multi-écrans aident à combler le fossé entre les systèmes d’exploitation Windows et Android, permettant une collaboration transparente entre les appareils, le partage de fichiers et le contrôle multi-écrans. Dans le cadre de la collaboration multi-écrans, le HUAWEI nova 11i récemment lancé peut-être connecté au HUAWEI MateBook 14 pour former un puissant Super Device. Une fois connecté, l’ordinateur portable peut accéder aux fichiers mobiles et ouvrir jusqu’à trois dossiers, tandis que le smartphone peut fonctionner comme le pouce du PC, ce qui rend la gestion des fichiers entre appareils plus facile que jamais.

De plus, les utilisateurs peuvent connecter l’ordinateur portable avec le HUAWEI MateView via un câble pour avoir un écran supplémentaire offrant aux utilisateurs un espace de visualisation immersif tout en projetant sans fil l’écran du HUAWEI MatePad SE sur le HUAWEI MateBook 14. L’avantage de ce trio est qu’il est possible d’échanger facilement les connexions sans fil et filaires, ce qui permet de passer facilement du mode travail au mode personnel.

Autonomie de 11 heures et charge rapide pour une productivité efficace

La batterie est un autre facteur important dans le choix d’un ordinateur portable. Les utilisateurs se plaignent souvent du fait que, bien que l’ordinateur portable qu’ils possèdent soit doté des meilleures spécifications, la batterie ne dure souvent que quelques heures. Le HUAWEI MateBook 14 est équipé d’une batterie de 56Wh qui offre à l’utilisateur jusqu’à 11 heures de lecture continue de vidéos locales en 1080p.

Pesant seulement 160g, l’adaptateur secteur portable USB Type-C 65W du HUAWEI MateBook 14 prend en charge la charge rapide et est livré avec des câbles détachables. Une charge rapide de 15 minutes permet déjà de gérer les tâches de productivité pendant 2,5 heures. L’adaptateur polyvalent est également compatible avec la charge des smartphones compatibles avec HUAWEI SuperCharge ainsi que d’autres appareils qui se chargent à l’aide d’un port USB Type-C.

Le HUAWEI MateBook 14 peut également servir de banque d’énergie portable grâce à la prise en charge de la charge inversée. Les utilisateurs peuvent simplement détacher le câble USB-C de l’adaptateur de l’ordinateur portable8, puis le brancher sur le smartphone et l’ordinateur portable pour lancer la charge.

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable complet de milieu de gamme qui établit une référence élevée dans ce segment de marché avec son écran FullView 2K confortable à l’œil et son puissant processeur Intel® Core™ de 11ème génération en plus des fonctionnalités futuristes Super Device, alors vous aurez du mal à trouver une meilleure option que le HUAWEI MateBook 14.