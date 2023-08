Huawei a lancé récemment ses écouteurs phares HUAWEI FreeBuds 5. Les courbes fluides des HUAWEI FreeBuds 5, le haut-parleur ultra magnétique avec des basses percutantes, la SuperCharge, l’ANC open-fit, l’annulation du bruit des appels AI, le port compact et confortable ainsi que la double connexion et la compatibilité avec les appareils iOS et Android en font le compagnon idéal pour les jeunes utilisateurs en particulier, à la recherche des produits à la mode et utilisables sans effort.

Les HUAWEI FreeBuds 5 sont disponibles en deux couleurs éclatantes : Céramique White et Silvère Frost et sont disponibles sur le site officiel de Huawei et chez les détaillants en Tunisie à partir du 14 juillet 2023.

Une esthétique d’avant-garde

Les HUAWEI FreeBuds 5 présentent un design épuré qui maximise le confort et l’attrait esthétique. Le design futuriste en forme de goutte d’eau des écouteurs est le résultat de dizaines de milliers de simulations ergonomiques et de centaines opérations d’optimisations, qui garantissent que les courbes en double C s’adaptent aux contours des oreilles. Le design en forme de goutte d’eau offre une plus grande surface de contact entre les écouteurs et les oreilles, ce qui réduit la tension et permet de respirer. La tige en forme d’arc garantit que la pression est répartie uniformément lorsque l’on appuie sur une oreillette, de sorte que les interactions se font rapidement et sans effort.

Un son haute résolution de bout en bout

Les haut-parleurs sont ce qui fait les écouteurs, et le HUAWEI FreeBuds 5 impressionne dans ce domaine également, avec un haut-parleur dynamique ultra-magnétique, équipé de la technologie bass turbo, pour s’assurer que les sons graves vous époustouflent, qui produit des sons graves qui descendent jusqu’à 16 Hz. La réponse en fréquence est 50 % plus élevée que celle de la génération précédente grâce aux aimants à double circuit, l’égaliseur triple adaptatif optimise la qualité du son en temps réel de 100 Hz à 2000 Hz, afin d’éliminer les écarts dus à la forme du conduit auditif, à l’état de port et au niveau de volume, et d’assurer une qualité sonore toujours excellente. Les HUAWEI FreeBuds 5 prennent en charge les codecs L2HC et LDAC™ et ont été certifiés par HWA et Hi-Res Audio Wireless. Le taux de transmission audio sur les oreillettes peut atteindre 990 kbps, une vitesse fulgurante, et l’audio HD 96 kHz/24 bits est pris en charge, pour un son haute-fidélité à l’état pur.

La supercharge en un clin d’œil

HUAWEI FreeBuds 5 prend en charge la charge rapide 5C et adopte une toute nouvelle solution de charge directe. Grâce à une meilleure efficacité de charge, les écouteurs peuvent être entièrement rechargés en 20 minutes. Qui plus est ? Une charge de 5 minutes permet de lire de la musique pendant 2 heures. De plus, avec l’étui de chargement qui assure également le chargement sans fil, les utilisateurs bénéficient d’un total de 30 heures de lecture. Le taux de charge est 200% plus élevé que celui de la génération précédente, loin devant l’industrie – HUAWEI FreeBuds 5 est un écouteur ouvert pionnier.

Ainsi, les utilisateurs n’auront plus jamais à s’inquiéter d’être à court d’énergie. Il leur suffit de placer les écouteurs dans l’étui de chargement après s’être levés le matin, de se brosser les dents et leurs écouteurs sont prêts pour le trajet.

ANC ouvert pour un meilleur confort

Les HUAWEI FreeBuds 5 prennent en charge l’annulation du bruit hybride tri-mic qui s’adapte à la forme de l’oreille et à l’état de port. Grâce à l’ANC dynamique intelligent, les écouteurs sont capables d’identifier le bruit ambiant et d’ajuster le mode d’annulation du bruit en temps réel,

S’appuyant sur des années d’investissement en R&D et d’expérience technique, les HUAWEI FreeBuds 5 présentent une toute nouvelle capacité d’annulation de bruit à ajustement ouvert, basée sur les deux générations précédentes d’écouteurs. Les HUAWEI FreeBuds 5 sont entièrement améliorés en termes de système de captation du son, d’algorithme de réduction du bruit, d’adaptation au canal auditif et à l’environnement, ainsi que de performance audio de bout en bout, portant la technologie intelligente de réduction du bruit à de nouveaux sommets et offrant aux utilisateurs une expérience d’écoute agréable et confortable.

Annulation des bruits d’appel AI pour des appels clairs

Les écouteurs TWS qualifiés ne se contentent pas d’éliminer le bruit, ils facilitent également les communications, même dans des environnements difficiles, criblés de bruits et d’interférences. Les HUAWEI FreeBuds 5 sont équipés de trois microphones qui fonctionnent en tandem avec l’algorithme d’annulation de bruit 3A et l’algorithme DNN (Deep Neutral Network), afin d’éliminer de manière adaptative les bruits pendant les appels, rendant ainsi votre voix plus claire pour votre interlocuteur, que vous soyez dans le métro, dans un café ou dans la rue.

Esthétiquement agréable et confortable

HUAWEI FreeBuds 5 adopte un design asymétrique qui s’adapte parfaitement aux oreilles humaines pour un confort et une stabilité accrus. Par rapport à la génération précédente, chaque écouteur est plus petit de 0,3 mm et la tige de l’écouteur est inclinée à 32°, ce qui permet une meilleure adaptation. Cela a permis de poser les bases de la courbe en double C des HUAWEI FreeBuds 5. Le design incurvé permet aux écouteurs de se glisser confortablement dans les oreilles, et vous oublierez que vous les portez, même après une période prolongée.

Connexion sans faille à deux appareils

HUAWEI FreeBuds 5 peut se connecter à deux appareils en même temps, et peut être facilement connecté aux téléphones, tablettes et autres appareils fonctionnant sous Android, iOS et Windows. Lorsque les écouteurs sont connectés à un PC, vous pouvez les utiliser pour répondre à un appel entrant sans interrompre votre conférence. Une fois l’appel terminé, les FreeBuds 5 sont automatiquement reconnectés à l’ordinateur.