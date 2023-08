Samsung a dévoilé aujourd’hui le programme de version bêta de l’interface One UI 6 destiné aux utilisateurs de la série Galaxy S23. Lorsqu’elle est utilisée avec le système d’exploitation Android 14, cette interface offre une expérience utilisateur plus intuitive en offrant une gamme complète d’améliorations pour les applications et les fonctionnalités de Samsung, grâce à un design plus fluide et à des options de personnalisation plus étendues. Le programme bêta constitue une étape cruciale pour la version finale, car il permet de recueillir et d’intégrer les commentaires réels des utilisateurs, garantissant ainsi que la version officielle sera en mesure de fournir la meilleure expérience possible.

Jang-Yoon Yoon, vice-président exécutif et chef du bureau des logiciels de la division des appareils mobiles chez Samsung Electronics, a déclaré : « Notre mission en lançant l’interface One UI est d’intégrer les caractéristiques uniques de nos utilisateurs dans tous les aspects de l’expérience de téléphone mobile. Chaque itération répond aux besoins de nos utilisateurs et nous sommes impatients de recevoir les commentaires des utilisateurs sur leur expérience avec la nouvelle interface afin de fournir une expérience riche et intuitive pour tous. »

Simplicité et facilité d’accès

Lors de l’utilisation de l’interface One UI 6, elle donne initialement l’impression de combiner simplicité et esthétique. De nombreux éléments ont été ajustés pour une apparence plus moderne, comme la nouvelle typographie dynamique et les nouvelles icônes d’expression dans le clavier Samsung. Le panneau rapide Quick Panel a été repensé pour avoir un design actualisé, facilitant ainsi l’accès aux fonctionnalités utilisées fréquemment. Régler la luminosité pendant la navigation est maintenant beaucoup plus simple grâce à la présence de la barre de contrôle de luminosité dans le même panneau. De plus, il existe également une nouvelle option d’accès rapide aux paramètres, permettant un accès rapide aux réglages en faisant glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran.

Diverses façons de personnaliser votre expérience

L’interface One UI 6 est chargée de nouvelles et fantastiques manières pour les utilisateurs de personnaliser leurs expériences Galaxy en fonction de leurs habitudes et de leurs préférences, ce qui rend son utilisation semblable à leur propre style de vie. Par exemple, il est maintenant possible de configurer différents écrans de verrouillage en fonction de modes et d’actions spécifiques, comme utiliser une image apaisante lorsque le téléphone est en mode veille. De plus, un nouvel élément d’interface dédié à l’appareil photo permet aux utilisateurs de préconfigurer le mode de la caméra et l’emplacement de sauvegarde des images, comme le mode vertical et un dossier réservé uniquement aux images.

Rejoignez le programme bêta

Ces innovations ne représentent que quelques-unes des améliorations intégrées à l’interface One UI 6. En plus des améliorations esthétiques et des niveaux de personnalisation accrus, la mise à jour de l’interface simplifie les tâches quotidiennes pour augmenter la productivité au maximum. De plus, l’interface offre un niveau élevé de sécurité et de confidentialité, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs appareils.

Samsung a invité les utilisateurs de la série Galaxy S23 à rejoindre le programme bêta de l’interface One UI 6, faisant ainsi partie des premiers participants à découvrir les dernières améliorations et à contribuer avec leurs commentaires précieux. Le programme sera disponible aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud à partir d’aujourd’hui.