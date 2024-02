Le score nPerf prend en compte les mesures des débits et de la latence de façon à représenter la qualité de l’expérience utilisateur pour un usage commun d’Internet. Toutes les mesures ont été effectuées avec le test de débit Internet gratuit nPerf.

Dans notre analyse, du 1er janvier au 31 décembre 2023, Orange (24 Mb/s) a fourni le débit descendant le plus rapide en Tunisie.

Débit descendant : indique la quantité de données que votre connexion peut recevoir en une seconde. Plus la mesure est élevée, meilleur est le débit de votre connexion.

Les débits allant de 10 Mb/s à 25 Mb/s sont suffisants pour le streaming HD, les visioconférences et les téléchargements dans le cloud.

Orange a obtenu la meilleure latence (42 ms).

Latence : indique le temps nécessaire à un petit paquet de données pour effectuer un aller-retour entre votre ordinateur et notre serveur de test de débit. Plus le résultat est faible, plus la connexion est réactive. La latence est mesurée en millisecondes (ms).

Une latence de 31 à 100 ms permet d’avoir des bonnes performances Internet avec un délai minimal.

Orange a offert le débit montant le plus rapide en Tunisie (18 Mb/s).

Débit montant : indique la quantité de données que votre connexion peut envoyer en une seconde. Plus la mesure est élevée, meilleur est le débit de votre connexion.

Les débits montants supérieures à 10 Mb/s sont classés comme excellents, permettant aux abonnés d’uploader des vidéos HD sur Internet.

Conclusion et Perspectives pour 2024

Le marché de l’Internet fixe en Tunisie en 2023 a vu une évolution significative, surtout avec l’ascension de TOPNET. Les performances croissantes des principaux acteurs suggèrent une compétition plus serrée pour 2024, promettant des avancées dans la qualité du service Internet fixe dans le pays.

nPerf propose une application gratuite permettant d’évaluer la qualité de la connexion Internet via son site web et ses applications mobiles (Android, iOS). Chaque jour, des milliers de personnes se fient à nPerf en effectuant des tests de débit dans leur pays, contribuant ainsi à une base de données participative couvrant tous les opérateurs.