La Saint-Valentin approche. Et comme toujours, nous sommes confrontés à une panique soudaine sur ce qu’il faut acheter à nos proches. Que veut mon amoureux? Et qu’est-ce que je peux me permettre ? Ce sont les questions que nous nous posons en nous promenant dans le centre commercial ou en cherchant le cadeau parfait en ligne.

Trouver les bons cadeaux pour ceux que vous aimez est primordial, mais ce n’est pas une tâche facile. Heureusement, grâce à la vaste gamme de produits Huawei, qui comprend des Smartphones, des appareils audios, des objets connectés, des ordinateurs portables et des tablettes, choisir le bon cadeau pour vos proches est moins difficile.

Nous avons compilé ici un petit guide des cadeaux contenant certains des gadgets les plus populaires de Huawei que vous pourriez trouver intéressants à offrir pour la Saint-Valentin.

HUAWEI P50 Pro

Le HUAWEI P50 Pro, surnommé le meilleur téléphone avec appareil photo au design esthétique, a ouvert une nouvelle ère de la photographie sur smartphone. Bénéficiant de la puissance de la conception True-Form Dual-Matrix Camera, d’une grande batterie 4360mAh qui prend en charge 66W filaire et 50W sans fil Huawei SuperCharge, et des fonctionnalités Super Device et EMUI 12 de niveau supérieur, le téléphone phare est à la hauteur à tous les niveaux. Le HUAWEI P50 Pro est disponible en deux magnifiques finitions haut de gamme – Cocoa Gold et Golden Black. Offre exceptionnelle.

HUAWEI FreeBuds Lipstick

Les FreeBuds Lipstick HUAWEI sont conçus par un groupe de designers multinationaux issus des secteurs mondiaux du luxe, de la mode, de l’automobile, du numérique et de la stratégie de marque dans le centre de recherche esthétique de Huawei à Paris. Les FreeBuds Lipstick HUAWEI sont également compatibles Android et iOS.

Les utilisateurs peuvent télécharger l’application HUAWEI AI Life pour ajuster les paramètres ou effectuer diverses commandes, telles que la détection de l’usure, le contrôle rapide, la consultation du statut, la suppression du bruit et la gestion de l’appareil.

HUAWEI FreeBuds Lipstick hérite du design open-fit de Huawei, à la pointe de l’industrie, qui repose sur un système de simulation ergonomique basé sur plus de 10 000 modèles d’oreille humaine et sur des tests de simulation de stress sur huit parties de l’oreille, améliorant ainsi le design des écouteurs pour un confort de port optimal. Associez une smartwatch Huawei au FreeBuds Lipstick HUAWEI pour gérer les modes d’annulation du bruit, vérifier l’autonomie de la batterie et contrôler la lecture de votre musique. Grâce à la toute nouvelle technologie de codage audio des jeux, les FreeBuds Lipstick HUAWEI sont capables de réduire la latence à 90 ms, ce qui permet de garder le son en phase avec l’action à l’écran.

HUAWEI WATCH GT 3 PRO

Huawei a récemment lancé sa toute dernière et plus belle smartwatch – la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Series. Ce chef-d’œuvre de beauté absolue incarne l’élégance à votre poignet ! Elle utilise des matériaux haut de gamme et présente une étonnante apparition des phases de lune. En outre, tout ce que nous aimons dans les autres smartwatches Huawei a été amélioré dans la HUAWEI WATCH GT 3 Pro, comme l’autonomie de 14 jours, la gestion scientifique de la santé, les tout nouveaux modes d’entraînement et les fonctions pratiques d’assistance à la vie quotidienne. Le HUAWEI WATCH GT 3 Pro est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec d’autres appareils Android et iOS. Elle est disponible en édition Titanium.

HUAWEI WATCH GT 3 SE

Etant une smartwatch d’entrée de gamme à la pointe de la technologie, la HUAWEI WATCH GT 3 SE répond aux besoins d’utilisateurs urbains, des amateurs de sport et de fitness et des personnes soucieuses de leur santé. La HUAWEI WATCH GT 3 SE répond aux attentes des utilisateurs et leur permet de voyager en toute légèreté pour profiter de la nature environnante grâce à son design léger. La HUAWEI WATCH GT 3 SE offre une grande autonomie pour une utilisation prolongée, permettant 2 semaines d’utilisation continue avant la recharge. En même temps, il prend en charge la charge rapide, permettant une utilisation d’une journée entière avec seulement 5 minutes de charge.

HUAWEI WATCH FIT 2

La HUAWEI WATCH FIT 2 incarne la « Mode à votre poignet » avec son design élégant. Elle est dotée d’un écran HUAWEI FullView AMOLED HD de 1,74 pouce, avec une surface d’affichage de 18,6 % supérieure à celle de la génération précédente et un rapport écran/corps de 72,2 %. L’écran offre une excellente expérience visuelle et est plus vif que jamais.

Grâce à la fonction d’appel Bluetooth, vous pouvez répondre aux appels et les raccrocher via la smartwatch sans avoir à sortir le smartphone. Cette fonction peut s’avérer très pratique lorsque vous effectuez des tâches ménagères à la maison ou que vous faites de l’exercice. Vous pouvez également répondre rapidement sous la forme d’un message court d’une simple touche. Malgré son boîtier compact, la HUAWEI WATCH FIT 2 parvient à loger une grande batterie. Dans des scénarios d’utilisation typiques, la smartwatch peut être utilisée pendant 10 jours et 7 jours dans des scénarios d’utilisation intensive.

HUAWEI MatePad SE

Huawei a récemment présenté la nouvelle HUAWEI MatePad SE, et il y a beaucoup de choses à aimer dans cette tablette. C’est un appareil à vocation familiale qui s’adresse aux personnes de tous âges et qui comprend des fonctionnalités garantissant la sécurité des jeunes utilisateurs.

Elle est dotée d’un écran FullView 2K de 10,4 pouces, d’un puissant processeur octa-core 6nm, d’un son immersif et d’une foule d’autres fonctionnalités intelligentes. Bref, le HUAWEI MatePad SE est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une tablette abordable et polyvalente que toute la famille peut utiliser.

Trouver le bon cadeau pour vos proches n’est pas une tâche facile. Si vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour un cadeau qui finira dans le tiroir de quelqu’un en attrapant la poussière, alors assurez-vous de leur offrir quelque chose de vraiment spécial.

Joyeux Saint-Valentin !