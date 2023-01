L’utilisation des smartphones va bien au-delà de la communication. Bien sûr, ils sont le moyen le plus pratique de rester en contact avec vos amis et votre famille. Ils sont même devenus notre appareil photo et notre centre de divertissement personnel les plus fiables. Mais plus important encore, les smartphones ont pris d’assaut l’industrie du jeu vidéo. Vous voyez, tout le monde aime les jeux et avoir un appareil mobile à portée de main facilite le jeu à tout moment, n’importe où, que ce soit pour des sessions courtes ou longues.

Un coup d’œil sur le marché mondial est éclairant. Selon une étude récente menée par data.ai et IDC, les jeux mobiles représenteront environ 61 % du marché total des jeux en 2022. Dans le même temps, le secteur du jeu est en plein essor dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), tandis qu’en Tunisie, l’industrie du jeu devrait connaître un taux de croissance annuel (CAGR 2023-2027) de 12,06 %, ce qui devrait se traduire par un volume de marché de 73,91 millions de dollars d’ici 2027. En outre, le nombre d’utilisateurs devrait s’élever à 2,4 millions d’ici 2027 et les utilisateurs des jeux mobiles tunisiens qui représentent 2 millions répartis entre 73% d’hommes et 27% de femmes.

AppGallery, la plateforme officielle de distribution d’applications pour HUAWEI Devices, et l’un des 3 principaux marchés d’applications au monde, est l’une des principales destinations des joueurs mobiles. Que vous vous considériez comme un joueur occasionnel ou passionné, AppGallery abrite les meilleures expériences de jeu disponibles, qui sont encore plus élevées par les écrans spectaculaires, le son immersif et les performances inégalées que les smartphones et tablettes HUAWEI fournissent.

AppGallery offre toute la gamme de genres de jeux. Du chef d’œuvre royal de bataille épique PUBG Mobile, l’un des jeux mobiles les plus populaires, à un voyage dans le pays sauvage des batailles épiques avec la célèbre Revanche des Sultans, et au célèbre et super populaire dans le jeu de tir de survie dans le monde et en Tunisie Garena Free Fire, AppGallery est votre passeport vers les plus incroyables royaumes MMO. AppGallery est le tout premier marché d’applications qui a organisé des événements E-sports (AppGallery Gamers Cup) pour PUBG Mobile et Garena Free Fire, démontrant ainsi l’engagement fort de Huawei à soutenir la communauté de jeux prospère de la région.

Mais si vous préférez vous détendre, AppGallery vous a couvert là aussi. Par exemple, vous pouvez défier vos amis et votre famille à une ronde de Ludo ou Domino à travers la bien-aimée Yalla Ludo, tout en discutant de votre journée. BIGOLIVE-LiveStream, une autre application qui vous permet de vous connecter à des personnes, est également disponible sur AppGallery. Choisissez simplement votre jeu préféré parmi les innombrables options disponibles sur AppGallery et commencez une soirée de jeu virtuel relaxante dans le confort de votre propre maison.

Le téléchargement de jeux à partir d’AppGallery est un processus remarquablement simple. Le lancement d’AppGallery est la première étape. Alors que la plateforme permet aux utilisateurs de télécharger des jeux même sans se connecter, nous vous suggérons d’utiliser votre identifiant HUAWEI afin de profiter d’une expérience plus personnalisée. Ensuite, appuyez sur le bouton Jeux en bas de votre écran. Avec une interface centrée sur le joueur et un contenu soigneusement sélectionné qui parle des passions de chaque utilisateur, AppGallery aide les joueurs à élargir leurs horizons et à découvrir leur prochain jeu préféré. De plus, vous pouvez explorer des jeux organisés en six catégories, y compris Action, Carte et conseil, Puzzle et casual, Jeu de rôle, Jeux de sport et Stratégie, ou utiliser le champ de recherche en haut de l’écran pour entrer directement le nom du jeu que vous recherchez. Les joueurs peuvent également profiter des offres et récompenses exclusives de l’AppGallery pour régner sur les classements.

AppGallery permet aux utilisateurs tunisiens d’effectuer leurs achats in-app et leurs mises à jour préférées en dinars tunisiens de manière transparente grâce au Direct Carrier Billing (DCB), une méthode de paiement sécurisée. Le DCB permet aux consommateurs prépayés et postpayés d’acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile.

AppGallery améliore encore son expérience utilisateur en fournissant un support officiel fiable à tout le monde, en améliorant son expérience de service à la clientèle, grâce à un service de hotline amélioré et un service de chat en direct dans les Émirats arabes unis, le Royaume d’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Afrique du Sud. À l’autre bout de la ligne une équipe d’experts peut répondre rapidement aux questions concernant les applications AppGallery et résoudre tous les problèmes que les utilisateurs peuvent rencontrer. Pour plus de détails, cliquez ici.

AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions avec plus de 580 millions d’utilisateurs actifs par mois. La sélection diversifiée d’applications couvre tous les aspects de la vie numérique, tout en offrant une multitude de promotions et de cadeaux. En 2021, AppGallery a enregistré plus de 432 milliards de téléchargements d’applications dans le monde entier. En outre, Huawei s’est associé à 6 millions de développeurs enregistrés dans le monde entier pour créer des expériences uniques adaptées à chaque style de vie, culture et emplacement.

