LG a décroché un nombre record de récompenses par rapport aux années précédentes, avec plus de 220 distinctions décernées à ses principales innovations dans ses différentes catégories d’appareils électroménagers et de divertissement à domicile.

LG a notamment remporté le très convoité Engadget Best of CES Award 2023 dans la catégorie Best Home Theater Tech pour son téléviseur révolutionnaire LG SIGNATURE OLED M (modèle M3), le premier téléviseur OLED sans fil avec technologie Zero Connect.

le leader mondial de la technologie OLED, a confirmé son avance au CES 2023 en repartant avec les principaux prix et distinctions pour sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED, parmi lesquels les LG OLED M3 et les LG OLED evo G3 et C3. Le LG OLED evo G3 offre jusqu’à 70 % de luminosité de plus que les modèles de l’an passé.

Le LG SIGNATURE OLED M3 97 pouce, considéré comme la nouvelle étape dans l’évolution de la technologie de téléviseur OLED, a été mis à l’honneur par les plus grandes publications techniques comme CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom’s Guide, WIRED, The Verge, USA Today, PCMag et Mashable.

LG a également reçu les éloges de publications de premier plan, telles que The Wall Street Journal, CNET, The Washington Post, WIRED, Good Housekeeping, Tom’s Guide et PCMag pour son nouveau réfrigérateur avec technologie MoodUP™.

Le nouveau climatiseur résidentiel LG ARTCOOL™ Gallery a lui aussi beaucoup attiré l’attention par son design épuré et son écran LCD. Il a ainsi remporté le Best of CES Award de TechRadar et figure dans la liste des Best Innovative Products from CES 2023 de Business Insider.

Le LG PuriCare™ Aero Furniture, qui est à la fois un petit meuble et un purificateur d’air avancé, a été récompensé par PC Mag (Best Smart Home Tech of CES) et Reviewed (CES 2023 Editors’ Choice Award) pour sa capacité à cacher une technologie de purification d’air haut de gamme dans de petites tables futuristes et colorées intégrant un éclairage d’ambiance et une surface de chargement sans fil.