En raison de sa philosophie de conception, de ses performances élevées et de son expérience utilisateur fluide, la série HUAWEI nova Y a impressionné de nombreuses personnes par sa conception. La HUAWEI nova Y est une série de smartphones conçue pour répondre aux besoins des jeunes générations. Elle évolue constamment pour répondre aux besoins des jeunes utilisateurs. Un nouvel appareil de la série, le HUAWEI nova Y61, dégage le même ADN de conception que ses prédécesseurs, ainsi que l’intégration d’un triple appareil photo 50MP AI[1] pour des photos parfaites à tout moment. En termes de design et de fonctionnalités, le HUAWEI nova Y61 offre un excellent rapport qualité-prix pour un smartphone d’entrée de gamme. Il combine la commodité d’une charge rapide et une grande batterie avec un design époustouflant.

Conception élégante à effet d’étoile et triple caméra AI de 50MP

Ce téléphone a un design élégant qui est accentué par une finition en forme d’étoile sur les panneaux avant et arrière. Les panneaux arrière prennent vie lorsqu’ils sont placés sous une lumière vive, donnant à l’appareil une illusion de galaxies brillantes. De plus, les jantes délicates mais minimalistes confèrent au téléphone un air de style contemporain.

De plus, le téléphone dispose également d’une triple caméra AI 50MP qui vous permet de prendre des photos haute résolution d’une clarté cristalline et d’une grande luminosité. De plus, il y a l’appareil photo principal de 50 MP, qui est une autre caractéristique phare du téléphone. En tandem avec l’appareil photo principal de 50 MP, l’appareil photo de profondeur de 2 MP produit des photographies d’ouverture bien éclairées qui mettent en valeur le sujet et ses caractéristiques en toute clarté.

HUAWEI SuperCharge 22,5 W pour une charge fluide

En utilisant le HUAWEI nova Y61, vous n’aurez pas à vous soucier de la performance de la batterie du téléphone car il est livré avec un chargeur HUAWEI SuperCharge de 25 W qui rechargera votre téléphone de 0 à 47 % en seulement 30 minutes[2]. De plus, il est livré avec un assistant de capacité de batterie intelligent, qui vous aide à trouver la meilleure capacité de batterie pour votre appareil.

Une batterie performante

Le HUAWEI nova Y61 est alimenté par une batterie de 5000mAh[3], qui supporte facilement 9,5 heures de jeu, 25 heures d’appels téléphoniques, 13,5 heures de navigation sur Internet et 13,3 heures de streaming vidéo[4].

Écran HD+ de 6,52 pouces

Le HUAWEI nova Y61 est doté d’un écran de 6,52 pouces d’une résolution de 1600 x720p avec HD+ intégré. En plus d’une expérience visuelle haute définition, les utilisateurs peuvent également profiter de l’écran du téléphone avec toutes les nouvelles fonctionnalités comme le contrôle tactile 8x ultra haute résolution et le contrôle intelligent de la gradation.

Seamless AI Life

Le HUAWEI nova Y61 est équipé de la fonction Super Device, qui permet une connexion sans fil avec plusieurs objets connectés, notamment des montres intelligentes, des bracelets et même des écouteurs Freebuds. En plus d’avoir des polices plus grandes, des icônes plus grandes et un volume plus fort, les utilisateurs peuvent également activer le mode simple, trois fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour rendre l’interface plus accessible aux utilisateurs.

Conclusion

Le HUAWEI nova Y61 est l’un des modèles les plus impressionnants pour son segment qui apporte des fonctionnalités qui étaient auparavant exclusives aux téléphones haut de gamme. Il a un design haut de gamme, une triple caméra 50MP avec IA, une charge rapide, une énorme batterie et un excellent écran pour un prix très abordable, ce qui est fantastique.

[1] La caméra principale arrière a une performance maximale de 50MP, qui ne peut être réalisée qu’en mode haute résolution. Les effets réels de sortie peuvent varier.

[2] Les données sur la charge et la durée de vie de la batterie sont basées sur les résultats des tests HUAWEI Labs, conditions de test: avec le chargeur d’origine et le câble de charge, démarre à partir de 3% d’alimentation et de charge lorsque l’écran est éteint en mode veille. Les performances réelles peuvent varier en raison de différences dans la configuration de chaque produit, les versions de logiciel, les conditions d’application et les facteurs environnementaux. Toutes les données sont soumises à une utilisation réelle.

[3] La batterie 5000mAh du HUAWEI nova Y61 a une capacité nominale moyenne de 4900mAh. Les données sont fournies par HUAWEI Labs.

[4] Les données sont fournies par HUAWEI Labs.