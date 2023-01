La semaine dernière, Samsung Electronics a confirmé la date de son Galaxy Unpacked 2023 via plusieurs vidéos postées sur ses pages sociales annonçant le 1er février 2023. Les internautes sont aussi priés de s’enregistrer sur le site https://www.samsung.com/n_africa/unpacked/ afin de suivre l’évènement en streaming et en direct.

« Une nouvelle ère d’innovation Galaxy arrive. Nos innovations sont conçues pour offrir des possibilités incroyables aux gens d’aujourd’hui et de demain. Nous mettons la barre plus haut et établissons de nouvelles normes pour ce qui est épique. »