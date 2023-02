LG Electronics (LG) présente ses solutions d’affichage numérique de pointe au salon Integrated Systems Europe (ISE) 2023, qui ouvre ses portes du 31 janvier au 03 février 2023 à Barcelone, en Espagne.

La gamme complète de solutions d’affichage de la société – y compris les écrans Micro LED, la signalisation OLED transparente et les écrans LED – est exposée dans un certain nombre d’espaces numérisés qui présentent des cas d’utilisation et des applications pour différents secteurs, notamment le commerce de détail, les entreprises, l’éducation et l’hôtellerie.

Adoptant le thème « Life, Be Bloomed » pour l’ISE de cette année, LG présente des solutions d’affichage innovantes qui offrent un monde de possibilités et le pouvoir de rendre la vie meilleure, chaque jour.

Les visiteurs du stand de la société peuvent découvrir des solutions créées pour favoriser de meilleures communications professionnelles, des solutions qui offrent une visibilité claire et s’intègrent parfaitement dans divers environnements commerciaux, ainsi que des solutions capables de transmettre l’émotion et le dynamisme de superbes œuvres d’art numériques d’une toute nouvelle manière.

L’énorme écran LG MAGNIT 8K Micro LED de 272 pouces (modèle LSAB007) fait ses débuts à l’ISE avec un écran vraiment époustouflant, tant par sa taille que par sa qualité d’image. L’énorme Micro LED exploite des millions de pixels micrométriques auto-émissifs pour créer des images d’une vivacité et d’une profondeur exceptionnelles, tandis que sa résolution 8K (7 680 x 4 320) permet d’obtenir des détails d’une extrême netteté.

LG MAGNIT 8K offre une cohérence des couleurs impressionnante et un grand angle de vision. Cette solution d’affichage remarquable hypnotisera les visiteurs du stand de la société, en les captivant avec des séquences 8K exclusives qui capturent la beauté et la majesté du monde naturel. Grâce à sa grande taille et à sa superbe qualité d’image, LG MAGNIT est une excellente solution pour mettre en valeur l’art médiatique dans les espaces publics, ainsi que dans les salles de contrôle des bâtiments, les salles de conférence et les halls d’entrée des entreprises et des hôtels.

Autre spectacle pour les visiteurs, la Micro LED 8K de LG est synchronisée avec 56 écrans OLED transparents (modèle 55EW5G-V), couvrant les deux côtés de l’entrée du hall d’exposition LG pour créer une expérience d’art médiatique incroyablement immersive. Le dispositif d’affichage captivant transporte les visiteurs dans un monde de couleurs et de merveilles – un monde rendu vivant par les technologies d’affichage de pointe de la société.

Au salon ISE 2023, LG présente également pour la première fois ses solutions pour les studios de production virtuels. Un studio de production virtuel permet aux créateurs de contenu de tourner des séquences d’action en direct sur une toile de fond entièrement numérique, réalisée en affichant des décors virtuels sur une série d’écrans LED reliés entre eux de manière transparente.

Au centre du stand de LG se trouve l’accrocheur Floating CUBE LED, une sculpture LED qui combine de manière créative quatre écrans LED 2K (modèle LSCB012). Basé sur le principe de la tenségrité, un principe structurel d’intégrité de la tension, le CUBE présente un art numérique anamorphique tridimensionnel saisissant qui se déplace et coule sur les surfaces des écrans.

En outre, LG présente sa nouvelle solution d’apprentissage numérique, LG CreateBoard (modèle TR3DK) à l’ISE 2023. Un tableau numérique interactif conçu pour engager, informer et inspirer les élèves, et encourager une plus grande collaboration. Ce nouveau modèle offre LG CreateBoard Lab pour la création de contenu et la rédaction ainsi que LG CreateBoard Share pour le partage de contenu et d’écran sans fil.