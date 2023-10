OPPO a annoncé récemment les gagnants du concours Imagine IF Photography Awards 2023. Quinze photographes ont reçu des prix d’or, d’argent et de bronze, et trente-deux candidatures réparties dans huit catégories différentes ont été révélées créatives et inspirantes pour les utilisateurs OPPO dans le monde entier.

Lancé le 17 avril 2023, le concours international a reçu plus de 700 000 candidatures provenant de 51 pays et régions. La compétition vise à inciter les utilisateurs d’OPPO et les photographes mobiles à repousser les limites conventionnelles associées à la photographie mobile et à libérer leur imagination pour créer des chefs-d’œuvre mémorables.

Grâce à ses compétences et à son talent exceptionnel mis en valeur tout au long de la compétition, Ahei Huan (Chine) est déclarée lauréate du prix OPPO image IF Master of the Year (Gold Award). La série gagnante de l’artiste, « Filles de la Lune », a été sélectionnée selon un processus rigoureux supervisé par un jury de renommée internationale.

« Filles de la lune » comprend une série de portraits qui capturent les caractéristiques des minorités Yi, illustrant la sérénité et la positivité des femmes Yi, ainsi que leur mode de vie et leur style ethnique.

OPPO s’engage à proposer des innovations en matière de technologie d’imagerie pour smartphones qui permettent à chacun de créer des chefs-d’œuvre. Son dernier produit phare, OPPO Find X6 Pro, a été plébiscité par les photographes professionnels et les passionnés de photographie depuis son lancement cette année. Plus de 80% des photos primées ont été prises avec cet appareil exceptionnel.

En tant que partenaire de la plus grande foire internationale de la photographie, Paris Photo, OPPO présentera en novembre 2023 à cette exposition certaines des œuvres photographiques gagnantes de son concours ‘‘Imagine IF Photography Awards 2023’’.