Il semble que la culture du travail hybride soit là pour rester. Nombreux sont ceux qui pensent que le travail hybride peut contribuer à améliorer la productivité, car il permet d’économiser plusieurs heures par jour que l’on passerait autrement à faire la navette ou à être simplement coincé dans les embouteillages.

Pour s’adapter à ce nouveau mode de vie, la plupart des gens auront besoin d’un ordinateur portable à usage professionnel flexible qu’ils pourront emporter partout avec eux, comme le HUAWEI MateBook E, un ordinateur portable 2-en-1 ultramince. Il est spécialement conçu pour ceux qui souhaitent rester productifs en déplacement. Il vous permet d’être plus productif à tout moment et en tout lieu.

Il est doté d’un design polyvalent et portable, avec un écran OLED Real Color HUAWEI FullView Display et de capacités Super Device exceptionnelles. En d’autres termes, il s’agit d’un puissant outil de productivité combinant les avantages des ordinateurs portables et des tablettes pour vous aider à travailler plus rapidement et plus efficacement. C’est aussi l’ordinateur portable parfait 3 écrans en 1 car il représente l’expérience complète d’un PC, d’une tablette et d’un smartphone en un seul appareil.

Une machine de productivité portable 3 écrans en 1

Pour rester au top dans le monde du travail hybride, vous avez besoin d’un ordinateur portable que vous pouvez emmener partout avec vous. Le HUAWEI MateBook E pourrait facilement être qualifié d’ordinateur portable 2-en-1 le plus portable jamais conçu. Avec un poids et une épaisseur comparables à ceux d’une tablette classique, mais avec la puissance d’un ordinateur portable, il offre trois modes pratiques qui peuvent être facilement changés : Ainsi, lorsque vous avez fini de travailler au bureau, il vous suffit de plier l’ordinateur portable et de continuer le reste depuis le confort de votre maison. Grâce à sa conception légère et portable, vous pouvez même l’utiliser pendant vos trajets quotidiens.

Cet appareil 3 écrans en 1 vous offre l’expérience complète d’un ordinateur portable, d’une tablette et d’un smartphone. Vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur portable pendant que vous travaillez, et lorsque vous voulez prendre des notes, dessiner ou regarder des vidéos, vous pouvez détacher le clavier et le tenir dans vos mains comme une tablette. Grâce au mode Smartphone, vous pouvez accéder à votre smartphone via l’ordinateur portable et glisser-déposer des fichiers entre les deux, ce qui simplifie grandement vos tâches.

Windows 11 préinstallé dispose de fonctions tactiles améliorées qui répondent aux problèmes courants liés à l’utilisation d’ordinateurs portables 2-en-1 en mode tablette. Il prend désormais en charge les gestes à plusieurs doigts pour le changement de tâches, ce qui simplifie grandement les commandes multitâches complexes et améliore considérablement l’expérience en mode tablette.

Écran HUAWEI FullView OLED

Le HUAWEI MateBook E vous offre exactement ce dont vous avez besoin pour travailler sans vous fatiguer les yeux. L’ordinateur portable est doté d’un écran HUAWEI FullView OLED de 12.6 pouces en couleurs réelles et d’un fantastique rapport écran/corps de 90%. Comme il prend en charge une luminosité maximale de 600 nits, vous pouvez l’utiliser confortablement même si vous êtes dans votre balcon durant une journée ensoleillée. Il peut restituer des couleurs éclatantes et offre une précision des couleurs de niveau professionnel avec une prise en charge totale de la gamme de couleurs P3, qui est la norme de couleur utilisée par la plupart des films. En outre, pour protéger vos yeux d’une exposition prolongée à la lumière bleue, le HUAWEI MateBook E utilise une technologie matérielle de réduction de la lumière bleue et c’est le premier ordinateur portable 2-en-1 ultra-mince de Huawei à recevoir la certification TÜV Rheinland Full-Care Eye Care 2.0.

Une connectivité phénoménale avec les fonctions du Super Device

Le nouveau HUAWEI MateBook E exploite les capacités distribuées du Super Device pour stimuler la productivité et la créativité. Le mode collaboratif innovant permet des interactions multiplateformes, vous permettant de transférer du contenu tel que du texte, des images et des documents entre les appareils connectés par un simple glisser-déposer !

Basées sur les technologies distribuées de Huawei, les fonctions de collaboration multi-écrans PC-Smartphone aident à combler le fossé entre les systèmes d’exploitation Windows et Android au niveau du sol, permettant une collaboration transparente entre les appareils, le partage de fichiers et le contrôle multi-écrans. Une fois connecté, l’ordinateur portable peut accéder aux fichiers mobiles et ouvrir jusqu’à trois fenêtres d’applications mobiles, tandis que le smartphone peut fonctionner comme le pouce du PC, permettant des dossiers distribués et rendant la gestion des fichiers entre appareils plus facile que jamais.

De plus, les utilisateurs peuvent connecter l’ordinateur portable avec le HUAWEI MateView par câble ou sans fil pour disposer d’un écran supplémentaire offrant un espace de visualisation immersif. L’avantage de ce trio est qu’il est possible de basculer d’un seul coup entre les connexions sans fil et filaires, ce qui permet de passer facilement du mode travail au mode personnel.

La façon dont nous travaillons est en train de changer pour de bon. Certaines personnes sont même capables de travailler de n’importe où dans le monde Mais pour accomplir votre travail en déplacement, vous devez disposer d’un ordinateur portable aussi flexible que votre travail. À cet égard, l’ordinateur portable 2-en-1 ultrafin HUAWEI MateBook E est l’équilibre parfait entre portabilité et performances.