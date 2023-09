Bien que de nombreuses personnes préfèrent les ordinateurs portables pour leur portabilité, il existe aujourd’hui de nombreuses raisons de s’équiper d’un moniteur dédié. Les grands écrans facilitent le travail multitâche, car ils permettent de gérer plusieurs onglets en même temps. Ils sont également indispensables aux gamers ! Le HUAWEI MateView GT 27″ semble être un moniteur qui répond à la demande des consommateurs, en particulier des gamers qui souhaitent passer à la vitesse supérieure. Il s’agit d’un écran incurvé 2k de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé. Regardons-le de plus près.

Écran incurvé immersif de 27 pouces 2K

Le HUAWEI MateView GT 27″ est doté d’un écran de 27 pouces au format 16:9. Il s’agit également d’un design super incurvé de 1500R. L’avantage de l’utilisation d’un écran incurvé est que chaque partie de l’écran se trouve à la même distance des yeux de l’utilisateur s’il est assis dans la bonne position. Il n’y a pas de distorsion ou d’aberration chromatique au bord de l’écran. Le moniteur offre une expérience visuelle immersive. La résolution de 2560 x 1440 est suffisante pour les jeux vidéo et regarder des films avec des niveaux élevés de clarté et de détail.

Des images d’une grande fluidité grâce à un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz signifie que les images et les jeux seront ultra-fluides. Les utilisateurs bénéficieront d’un avantage de vitesse et d’une longueur d’avance sur leurs concurrents. Avec le HUAWEI MateView GT 27″, les utilisateurs bénéficient également de la technologie Adaptive Sync. Celle-ci synchronise le taux de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur afin de minimiser le scintillement et le déchirement de l’écran. Les jeux sont donc plus fluides. L’absence de scintillement signifie également moins de fatigue pour les yeux. Une autre fonction particulièrement utile pour les joueurs est le contrôle du champ d’obscurité. Elle permet d’éclairer instantanément la scène pour que les ennemis n’aient aucun endroit où se cacher.

Gamme de couleurs cinématographique DCI-P3

L’écran offre une excellente expérience visuelle car il prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 de qualité cinématographique à 90 %. La gamme de couleurs DCI-P3 est plus large que la gamme sRGB. Un écran avec une gamme de couleurs plus large peut reproduire les couleurs avec plus de précision. La prise en charge de la profondeur de couleur 8 bits permet au HUAWEI MateView GT de restituer 1,67 million de couleurs avec une transition fluide et naturelle. Il est également soigneusement calibré pour une précision des couleurs de niveau professionnel de Δ E < 2.

Taux de contraste impressionnant de 4000:1

Un moniteur doit être suffisamment lumineux pour être utile. Toutefois, la luminosité du moniteur doit être comparée au rapport de contraste. Le rapport de contraste est le rapport entre le niveau de luminosité le plus faible et le niveau de luminosité le plus élevé d’un écran. Avec une luminosité maximale de 350 nits et un rapport de contraste de 4000:1, le HUAWEI MateView GT 27″ affiche le contenu avec de superbes effets de superposition. Les zones lumineuses ne sont pas surexposées et les zones sombres sont claires et détaillées. Cerise sur le gâteau, le HUAWEI MateView GT 27″ prend en charge la sortie HDR 10 à gamme dynamique élevée pour une excellente qualité d’image. L’avantage le plus important du HDR est qu’il accentue tous les détails des scènes lumineuses et sombres dans des couleurs vives. Qu’il s’agisse de photos HD ou de vidéos haute résolution, le moniteur donne vie à tous les détails.

Le joystick à cinq directions facilite la navigation dans le menu OSD

Le joystick à cinq directions hérité de la gamme de produits GT, ainsi que le menu OSD conçu, est intuitif et facile à utiliser, offrant huit modes d’affichage. Le HUAWEI MateView GT 27″ prend en charge les ports HDMI/DP/USB-C, ce qui le rend compatible avec les PC et les consoles de jeu. Vous pouvez simplement régler la hauteur et l’angle d’inclinaison et le monter sur un support ou sur le mur en fonction de la tâche à accomplir, ce qui vous aide à trouver la position optimale.

Le HUAWEI MateView GT 27″ est un moniteur à écran incurvé qui reproduit l’expérience des salles de cinéma, avec une qualité d’image cinématographique et un taux de rafraîchissement élevé. C’est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent un moniteur de jeu immersif ou un écran pour regarder des films. C’est l’une des meilleures options que vous trouverez sur le marché.