La Magic Remote des téléviseurs intelligents de LG présente un potentiel énorme, magnifiquement démontré dans une vidéo de démonstration exceptionnelle, disponible actuellement pour visionnage. Avec cette fonctionnalité, repensez votre façon de regarder la télévision !

LG se lance dans une aventure enchantée dans le royaume du contrôle transparent, compréhensible et hypnotique. Un avenir dans lequel votre téléviseur répondra docilement à tous vos souhaits d’un simple geste, d’un point et d’un clic. Plongez-vous et regardez la magie opérer dans cette démo.

La Magic Remote de LG existe depuis quelques années. Elle a été lancée, pour la première fois en 2010, sous le nom de Magic Motion Remote à l’époque où il était approprié pour Engadget, le réseau multilingue consacrés à l’actualité technologique, de la décrire comme ayant des « commandes de mouvement de style Wii » (comme les meilleures télécommandes de Nintendo).

Apportant une fonctionnalité particulière de pointer-cliquer à sa télécommande, LG a utilisé, selon cette magnifique démo, la technologie de mouvement de Hillcrest Labs, une société qui a également fourni une technologie similaire pour les contrôleurs PlayStation Move de Sony.

Bien sûr, C’est le génie de la Magic Remote qui rend cette fonctionnalité supplémentaire facultative, donnant aux utilisateurs du téléviseur LG le choix de pointer et de cliquer, de faire défiler avec une molette cliquable ou de passer d’une icône à l’autre avec un pavé tactile à huit directions.

Également, il y a un creux agréable sur le dessous de la télécommande pour reposer un doigt, conservant la tradition ergonomique de la Magic Remote, tout en modifiant la forme du clicker. Bien que certaines télécommandes soient plus fines – comme la télécommande secondaire élégante fournie avec les meilleurs téléviseurs Samsung – la nouvelle Magic Remote est clairement conçue pour la tenir plus confortablement que les autres.

La démo vous démontre aussi que cette télécommande intègre plus de boutons que toute autre grande marque de téléviseur, avec un pack de six boutons à l’extrémité inférieure destinés aux Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, Google Assistant et Alexa.

Mais la chose la plus impressionnante dans ce modèle de 2021est sa nouvelle forme qui facilite la répartition du poids, offrant une navigation plus stable en mode pointer-cliquer.