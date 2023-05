L’Institut de recherche OPPO, en collaboration avec ses partenaires mondiaux Qualcomm Technologies, GSMA 5G IN, Amazon Web Services et LinkedIn, a annoncé le lancement de l’OPPO Inspiration Challenge 2023 à l’occasion de la Journée mondiale du sourire.

Sur la base de la proposition de marque « Inspiration Ahead », OPPO et ses partenaires de l’écosystème technologique mondial visent à donner vie à des solutions nouvelles et innovantes en fournissant des financements, un soutien et des opportunités de partenariat. En travaillant ensemble, OPPO espère que ces innovations auront un impact positif et favoriseront une plus grande sensibilisation aux enjeux qui touchent les communautés mondiales.

OPPO et ses partenaires s’engagent à financer et à soutenir des propositions innovantes

Le directeur de OPPO Research Institute a déclaré « OPPO croit profondément en l’idée de l’innovation vertueuse. Alors que nous continuons d’explorer de nouvelles technologies, nous restons déterminés à le faire d’une manière qui donne la priorité aux gens ». Il a ajouté « Les problèmes mondiaux tels que la santé publique, l’accessibilité aux technologies et la protection de

l’environnement étant au centre des préoccupations, nous ne pouvions pas compter que sur nos propres efforts pour apporter des solutions. C’est pourquoi nous avons lancé Inspiration Challenge pour permettre à des innovateurs partageant les mêmes idées de s’attaquer à ces grands enjeux avec nous en utilisant la puissance de la technologie et en créant un monde meilleur pour tous. »

Les candidatures pour OPPO Inspiration Challenge 2023 seront acceptées du 8 mai au 30 juin 2023. Trois démonstrations régionales auront lieu début août à Bangkok, Boston et Shenzhen. Les finalistes de chacune des démonstrations régionales seront invités à se joindre au Camp d’accélération et à rencontrer des cadres et experts techniques d’OPPO pour réviser leurs propositions avant la démo finale mondiale fin août 2023.

Toutes les propositions de cette année seront évaluées en fonction des quatre critères suivants : Faisabilité, innovation technologique, potentiel à long terme et valeurs sociales. Au total, 15 propositions qualifiées issues des démonstrations régionales seront sélectionnées comme finalistes et les 5 meilleures propositions gagnantes seront sélectionnées lors de la démonstration finale mondiale, chacune recevant une subvention de 50 000 $ US.

D’autres possibilités de partenariat s’offrent aux 45 propositions les plus importantes au monde, composées des 15 propositions les plus importantes de chaque défi régional, notamment, mais sans s’y limiter :

* Possibilités de production et de commercialisation : un fonds d’incubation d’un montant total de 190 000 $ US sera créé pour co-développer des solutions à mettre en œuvre.

* Partenariats stratégiques et opportunités d’investissement.

* Opportunités de présenter lors de manifestations technologiques mondiales.

* Possibilité de bénéficier du service cloud et de l’assistance technique d’Amazon Web Services.

OPPO collaborera avec des professionnels de la technologie dans le monde entier pour créer un avenir meilleur

L’année dernière, lors de l’OPPO Inspiration Challenge, 536 propositions ont été recueillies auprès d’innovateurs du monde entier afin de relever les défis clés de la « technologie accessible » et de la « santé numérique ». OPPO a depuis travaillé avec 18 de ces équipes pour poursuivre la mise en œuvre de leurs propositions et a amené certaines d’entre elles sur des plateformes mondiales telles que OPPO INNO DAY 2022 et MWC 2023.

OPPO Inspiration Challenge 2023 se concentrera sur les deux catégories « Inspiration for People » et « Inspiration for the Planet » afin d’aider les professionnels de la technologie du monde entier à développer des solutions innovantes dans ces deux domaines.

Inspiration pour les gens : Solutions innovantes pour la santé numérique et les technologies accessibles :

Il s’agit d’un appel à des technologies, des produits et des services liés à la santé numérique et aux technologies accessibles. Il comprend les algorithmes de santé, les innovations en matière de capteurs matériels, c’est-à-dire l’intégration de capteurs nouveaux et perfectionnés dans les dispositifs de surveillance quotidienne de la santé, des produits novateurs pour la surveillance numérique de la santé, des technologies d’aide à l’accessibilité et l’objectif premier de cette catégorie est de rendre la technologie accessible et avantageuse pour tous.

Inspiration pour la planète : des solutions innovantes pour la protection de l’environnement et le développement à faible intensité de carbone :

Conformément à l’engagement d’OPPO d’atteindre la neutralité carbone de ses activités d’ici 2050, cette catégorie appelle à des solutions innovantes, en matière de protection de l’environnement et de développement à faible émission de carbone, appliquées à l’électronique grand public. Elle comprend les énergies renouvelables, les matériaux et emballages durables, les procédés de production écologiques, le recyclage des produits électroniques et la gestion numérique des émissions de carbone. Il s’agit avant tout de réduire au minimum l’impact environnemental de la fabrication ou de l’utilisation de produits électroniques et de promouvoir le développement durable grâce à la technologie.

Les candidatures mondiales pour OPPO Inspiration Challenge 2023 seront ouvertes du 8 mai au 30 juin 2023. Pour en savoir plus sur le programme ou pour vous inscrire, veuillez consulter le: https://www.oppo.com/en/proposal/