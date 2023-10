OPPO vient de présenter les résultats de sa collaboration technologique avec Qualcomm Technologies, Inc. lors du ‘‘Snapdragon Summit’’ 2023, tenu du 24 au 26 octobre à Hawaï, aux États-Unis.

En tant que l’un des partenaires clés, OPPO a dévoilé ses dernières avancées technologiques en matière de smartphones et d’appareils portables, notamment la fonction matérielle de traçage des rayons sur la nouvelle plateforme mobile haut de gamme Snapdragon® 8 Gen 3, OPPO Watch Pro 4 alimentée par la plateforme mobile Snapdragon W5 Gen 1 et l’OPPO MR Glass Developer Edition, qui prend en charge la plateforme de développement Snapdragon Spaces™ XR.

Parallèlement aux démonstrations des technologies et des produits, OPPO a annoncé que son futur smartphone phare sera parmi les premiers à intégrer la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, offrant des expériences ultimes aux utilisateurs du monde entier.

« Au cours de l’année dernière, OPPO et Qualcomm Technologies ont collaboré étroitement dans des domaines tels que l’innovation de produits, le développement de technologies de pointe et l’autonomisation des innovateurs de l’écosystème », a déclaré Pete Lau, vice-président principal et directeur des produits chez OPPO. « Notre collaboration avec Qualcomm Technologies nous permet de redéfinir les performances des smartphones phares et d’offrir une expérience exceptionnelle aux utilisateurs du monde entier », a-t-il ajouté.

Révolutionner l’expérience de traçage des rayons mobiles avec la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3

OPPO collabore depuis longtemps avec Qualcomm Technologies pour optimiser son propre moteur de traçage des rayons, PhysRay Engine 2.0. Alimentée par la nouvelle génération de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 et des dernières fonctionnalités Snapdragon Elite Gaming™, cette collaboration améliore considérablement les effets visuels tels que les reflets et les fonds dans les jeux, permettant ainsi des scénarios de jeu complexes et détaillés avec une fidélité remarquable et des fréquences d’images élevées.

Cet effort de collaboration s’est étendu à un projet pilote pionnier de traçage de rayons impliquant le jeu mobile populaire Nitro Nation World Tour, développé par Mythical Games. Propulsée par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, cette initiative marque la toute première expérience de traçage de rayons mobiles d’OPPO dans une

démo de jeu réel de course, offrant des scènes de jeu plus réalistes et une expérience immersive aux joueurs.

Une collaboration à long terme

La collaboration d’OPPO avec Qualcomm Technologies s’étend à diverses catégories de produits, englobant les smartphones et les appareils portables. Cette collaboration a notamment conduit à l’intégration des plateformes mobiles Snapdragon dans divers modèles de smartphones, dont l’OPPO Find X6 Pro, la série OPPO Find N2 et la série OPPO Reno10.

Dans le domaine des portables, l’OPPO Watch 4 Pro se distingue comme un témoin d’innovation et de praticité. Alimenté par la plateforme Snapdragon W5 Gen 1, cet appareil portable offre une double fonctionnalité en tant qu’outil de surveillance de la santé et assistant quotidien fiable. Sa conception innovante et son matériel optimisent méticuleusement la durée de vie de la batterie. En mode économie d’énergie, les utilisateurs ont accès à 19 fonctionnalités les plus utiles qui répondent aux besoins quotidiens, au sport et à la santé, avec une autonomie remarquable allant jusqu’à 14 jours. Pendant ce temps, le mode intelligent garantit une expérience complète pendant 5 jours avec une seule charge.

Avec sa proposition de marque Inspiration Ahead, OPPO continuera à travailler en étroite collaboration avec Qualcomm Technologies et autres leaders de l’industrie pour développer des technologies et des produits avancés qui offrent aux utilisateurs des expériences mobiles améliorées et font partie d’un écosystème technologique mondial ouvert et robuste.