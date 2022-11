OPPO vient de remporter le prix IMPACT AWARD et le prix CONSUMER TECH INNOVATION AWARD à BEYOND Expo 2022, un salon international organisé fin septembre 2022 à Macao (Chine).

La manifestation de cette année a attiré plus de 20 000 chercheurs scientifiques et technologiques ainsi que 500 entreprises technologiques du monde entier. OPPO faisait partie des entreprises exposant à l’événement, où elle a présenté ses réalisations en matière de durabilité et les résultats de son tout dernier OPPO Research Institute Innovation Accelerator.

Dans le cadre de cet événement, les prix « BEYOND Awards » mettent en valeur les nouvelles innovations de pointe dans les domaines de la santé, du développement durable et des technologies de consommation. Parmi celles-ci, L’IMPACT AWARD vise à récompenser les organisations pour leur impact sur la résolution des enjeux publics par la technologie et pour les contributions positives à l’environnement, à la science et à la technologie. OPPO a reçu le prix IMPACT AWARD de cette année 2022 en reconnaissance de l’impact positif de ses actions et de ses réalisations en matière de durabilité.

Grâce aux efforts continus d’OPPO pour fournir une charge plus rapide et plus sûre aux appareils électroniques au fil des années, la technologie SUPERVOOC Flash Charge de OPPO a également été désignée comme étant la technologie révolutionnaire de l’année et une technologie de pointe par le jury du BEYOND Award. L’impact de la technologie de charge rapide et son écosystème de produits ont également amené OPPO à recevoir le CONSUMER TECH INNOVATION AWARD.

« BEYOND Expo a été créée pour mettre en avant les technologies innovantes et leurs impacts sur la société. Grâce à l’accélérateur d’innovation de l’OPPO Research Institute, à ses efforts continus en matière de durabilité et à la technologie de charge rapide SUPERVOOC, OPPO nous a montré l’impact positif que peut avoir la technologie innovante sur la société, l’industrie et la façon dont les gens expérimentent la technologie », a déclaré Dr Lu Gang, Co-fondateur de BEYOND Expo.

OPPO mène l’industrie vers un avenir plus durable

Guidée par l’engagement de OPPO en faveur du développement durable, la technologie OPPO Flash Charge a été conçue non seulement pour offrir des vitesses de charge rapides aux appareils mobiles, mais aussi pour améliorer la sécurité et la durée de vie des batteries.

À BEYOND Expo 2022, OPPO a présenté aussi sa technologie de pointe Battery Health Engine, qui améliore la durée de vie de la batterie grâce à l’algorithme intelligent de conservation au niveau du système et à la technologie de régénération de la batterie. En doublant la durée de vie des batteries par rapport à la moyenne actuelle du secteur, OPPO contribue à réduire les déchets électroniques et permet aux consommateurs de profiter plus longtemps des performances optimales de leurs smartphones. En tant que première technologie de charge rapide pour les téléphones mobiles, OPPO SUPERVOOC Flash Charge a amélioré l’expérience de charge pour 220 millions d’utilisateurs dans le monde. La technologie continue de stimuler l’innovation et la popularisation de la technologie de charge rapide en concédant plus de 1 800 licences de brevets à des fabricants tiers pour qu’ils les mettent en œuvre dans leurs produits.

OPPO a également présenté, au salon BEYOND Expo, ses réalisations en matière d’emballage durable des produits et ses efforts pour encourager les partenaires industriels à se joindre à l’entreprise pour recycler les déchets électroniques. De 2018 à 2021, OPPO a atteint une réduction de 95% de l’utilisation de plastique pour l’emballage des boîtes colorées de ses téléphones portables, et en Chine, l’entreprise a recyclé 216 tonnes de produits de téléphonie mobile.

Le pouvoir de la technologie et de l’innovation OPPO pour résoudre les principaux défis sociaux

Lancé par OPPO au début de l’année, OPPO Research Institute Innovation Accelerator est une plateforme conçue pour permettre aux personnes impliquées dans la technologie et l’innovation à travers le monde de libérer le pouvoir de leurs idées pour le bien de la collectivité.

À BEYOND Expo 2022, les participants ont pu apprendre davantage sur les solutions gagnantes de l’Accélérateur de cette année. Parmi les concepts exposés figuraient un système massif d’alerte précoce des tremblements de

terre, un système de diagnostic et de traitement psychiatrique par l’IA, une technologie d’imagerie holographique interactive, etc. Ces solutions visent toutes à répondre aux problèmes actuels dans les deux domaines de la technologie accessible et de la santé numérique, et reflètent le crédo de OPPO : « La technologie pour l’humanité, le bonheur pour le monde ».

OPPO continuera d’offrir des expériences améliorées à ses utilisateurs mondiaux grâce à une technologie et une innovation durables tout en optimisant ses produits et services et en menant l’industrie de l’électronique grand public vers un avenir plus intelligent.

Pour plus d’informations sur BEYOND Expo et BEYOND Awards, veuillez visiter: https://beyondexpo.com/