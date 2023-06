Lors de l’événement mondial Augmented World Expo (AWE) 2023, OPPO a présenté sa dernière avancée dans le domaine XR – L’OPPO MR Glass Developer Edition. Cet appareil (casque) de Réalité Mixte (Mixed Reality – MR), à la pointe de la technologie, est équipé de la dernière technologie à l’intérieur et à l’extérieur, offrant un environnement idéal aux développeurs qualifiés pour créer et présenter des expériences MR passionnantes.

OPPO prévoit une augmentation de l’adoption de la technologie XR dans un avenir proche, la Réalité Mixte étant l’une des modalités les plus viables. Pour stimuler l’innovation dans les applications MR, l’OPPO MR Glass sera disponible en tant que kit de développement officiel Snapdragon Spaces en Chine pour aider à attirer plus de développeurs sur le terrain et repousser les limites de la technologie XR.

« L’innovation au fil des ans a révélé l’immense potentiel des technologies XR, révolutionnant l’interaction et l’accessibilité des informations. Parmi elles, la réalité mixte se distingue par sa capacité à intégrer de manière transparente le monde virtuel et réel, libérant une imagination sans limites dans divers contextes. OPPO MR Glass représente notre dernière percée dans cette exploration, il est équipé de capacités avancées de Snapdragon Spaces pour mieux renforcer les capacités des développeurs », a fait remarquer Yi Xu, directeur de la technologie XR chez OPPO, lors d’un discours de présentation. « La relation de longue date et la vision partagée d’OPPO et de Qualcomm Technologies ont motivé notre collaboration dans le domaine de la XR. Notre objectif commun est d’établir un écosystème ouvert qui donne aux développeurs les moyens d’ouvrir des possibilités illimitées pour l’innovation XR » a-t-il ajouté. Said Bakadir, directeur principal de gestion des produits XR chez Qualcomm Technologies, Inc., a déclaré : « Nous reconnaissons les efforts de longue date d’OPPO dans l’exploration des technologies, produits, contenus et services XR, qui font d’OPPO un partenaire idéal dans ce domaine. A travers les solutions potentielles améliorant la productivité, la créativité et les expériences de jeu avec OPPO MR Glass, nous sommes heureux de voir une vitalité croissante parmi les groupes de développeurs et espérons trouver plus de contenu MR pour animer la plateforme, ce qui est important pour créer une expérience innovante et apporter des percées pour l’industrie. À l’avenir, nous sommes impatients d’approfondir notre collaboration avec OPPO pour stimuler davantage d’innovations dans l’écosystème MR ».

Pour fournir la meilleure plateforme aux développeurs afin de créer et de tester les dernières expériences MR, OPPO MR Glass est construit avec les dernières technologies et des innovations uniques. Propulsé par la plateforme Snapdragon® XR2+, OPPO MR Glass est équipé de la fonction exclusive de charge rapide et de détection de la fréquence cardiaque SUPERVOOCTM d’OPPO qui ouvre les portes à une variété de nouvelles applications.

Construit avec un matériel respectueux de la peau, OPPO MR Glass est équipé des technologies binoculaires VPT (Video Pass Trough), de deux caméras RGB frontales, d’objectifs pancake, ainsi que d’un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

Au cours des dernières années, OPPO a travaillé sur la mise en œuvre de produits conceptuels avancés liés à la technologie XR qui permettent aux développeurs d’innover ensemble. Depuis la sortie du premier produit AR d’OPPO, OPPO AR Glass, en 2019, OPPO a proposé au public trois lunettes intelligentes, dont OPPO AR Glass 2021, OPPO Air Glass et OPPO Air Glass 2, explorant davantage de possibilités dans les domaines des algorithmes, des solutions optiques, des interactions et de l’écosystème. En 2023, OPPO Air Glass a remporté la médaille d’argent dans la catégorie AR des Edison Product Awards, avec une reconnaissance internationale de la force d’OPPO en XR. L’exploration XR d’OPPO comprend également l’application AR CybeReal et d’autres innovations pour mieux connecter le monde physique et numérique de manière transparente.

OPPO MR Glass sera disponible en tant que kit de développement Snapdragon Spaces en Chine et sera distribué via EnlightXR au second semestre 2023. Cela fournira aux développeurs le meilleur matériel de sa catégorie et contribuera à étendre l’écosystème de contenu Snapdragon Spaces en Chine.