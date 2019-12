Le constructeur chinois de téléphonie mobile, OPPO, a, récemment, démontré les caractéristiques et capacités révolutionnaires de sa dernière création : la série Reno2.

La marque a, en effet, emmené en safari, un groupe d’influenceurs de la région Mena comprenant, notamment, Hannah El Zahed, une actrice égyptienne, Omar Borkan Al Gala, mannequin, acteur et photgraphe irako-émirati, ainsi que les stars de TikTok, Jumana Khan et Ajmal Khan.

Cette excursion, organisée dans les montagnes de Hatta aux Emirats arabes unis et la chaîne montagneuse de Hajjar, a permis de mettre en évidence les fonctionnalités incroyables de la configuration à quatre caméras de la série Reno2, telles que les modes Ultra Steady Video, Ultra Dark Mode et le Zoom hybride X5, de quoi garder des souvenirs plus spectaculaires que jamais.

Le président d’OPPO Moyen-Orient et Afrique, Ethan Xue, a déclaré à l’occasion : «Avec la série Reno2, nous libérons la créativité. En utilisant une technologie premium, nous permettons aux utilisateurs de découvrir leur monde sous de nouvelles perspectives. Les innovations de photographie sont au cœur de la série Reno2, avec des fonctionnalités révolutionnaires qui créent des images spectaculaires. Avec le Reno2, votre seule limite est votre imagination ».

Les influenceurs ont eu l’occasion de tester la vidéo Ultra Steady lors d’une balade en hors-circuit à bord d’une Jeep et durant des activités sportives en plein air.

Le mode Ultra Dark a lui, été testé lors d’une soirée cinéma sous un ciel étoilé.

Le zoom hybride X5, a quant à lui, permis aux influenceurs d’admirer le paysage et de s’y rapprocher plus que jamais.

Cette merveilleuse expérience sera reproduite en Tunisie avec deux influenceurs célèbres pour capturer les paysages incroyables que nous avons. Restez donc connectés pour découvrir ces influenceurs et l’histoire de leurs voyages avec la série exceptionnelle OPPO Reno2.