En effet, et en accord avec l’opportunité donnée par le Ministère des Technologies de la Communication aux opérateurs de télécommunications de faire des tests 5G, en mettant l’accent sur des partenariats, notamment avec des start-up, Orange Tunisie a procédé pendant la journée du 16 novembre à 2 nouveaux tests dans deux environnements différents.

Un premier cas d’usage a concerné le domaine de la culture et de la valorisation du patrimoine. Ainsi, Orange Tunisie et ses partenaires, la start-up innovante Historiar, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) et l’Institut National du Patrimoine (INP) ont proposé aux invités présents de vivre une expérience unique et riche en émotions, celle d’une visite immersive et interactive du Port Punique de Carthage, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et la réalité augmentée, combinées à la puissance de la 5G, pour redonner vie au Port Punique de l’époque romaine.

Un second cas d’usage a ciblé en début de soirée la communauté des Gamers, un domaine qui nécessite une connexion puissante, performante et stable. Orange Tunisie a ainsi donné l’opportunité à des gamers d’expérimenter la 5G au sein de l’écosystème Orange Digital Center au Lac et de pouvoir apprécier une expérience de jeu inédite ; le gaming pourrait en effet s’imposer comme l’un des premiers usages grand public de la 5G.

Ainsi, lors d’une émission live diffusée sur la page Facebook d’Orange Tunisie, 5G Orange Gaming Experience, Ismail Ben Aissa et Aziz Jebali, accompagnés des deux Gamers BNL et Lokmays, ont fait vivre en direct leurs expériences et leurs besoins en matière de connexion, chacun dans sa discipline respective de jeu. Ils ont lancé des démonstrations avec des speeds tests, des défis de jeux, etc. pour tester la performance de la 5G dans une ambiance friendly, drôle et pleine de surprises.

Avec ces 3 expérimentations réussies en quelques jours d’intervalle, Orange Tunisie et l’ensemble de ses partenaires ont voulu montrer les bénéfices que peuvent tirer certains secteurs, et non des moins importants pour l’économie tunisienne, de l’utilisation de la technologie 5G.

