Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé tôt ce mois le lancement de ses Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 avec un prix intéressant à partir de 3999,000 TND en Tunisie (prix conseillé et non obligatoire), inaugurant une nouvelle ère de l’expérience de téléphonie mobile premium ultime de Samsung Galaxy. Les nouveaux appareils ont suscité un grand engouement chez les utilisateurs de smartphones en raison de leurs fonctionnalités exceptionnelles. La période de précommande débutée le 02 février 2023, touchera à sa fin le 17 février 2023.

Samsung se distingue et inaugure une nouvelle ère pour Galaxy en proposant ces nouveaux modèles de smartphones de qualité supérieure en Tunisie combinant à la fois performance et productivité de pointe.

La série Galaxy S23 embarque le processeur le plus rapide à ce jour, le Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 qui offre un usage de qualité supérieure avec une expérience fluide, stable et en haute définition, rendant ainsi les jeux accessibles à tous les utilisateurs, sans pour autant dépendre d’un PC ou d’une console.

Côté photo et vidéo, les Galaxy S23 sont en mesure de révéler la lumière dans la pénombre, shooter en ultra haute définition ou zoomer sans perdre en qualité. En effet, cette série est dotée d’un système à 3 capteurs et un capteur principal de 50 Mpx et alors que le Galaxy S23 Ultra bénéficie de 5 capteurs et un capteur principal de 200 Mpx de quoi donner entière satisfaction aux amoureux de la photo pour des moments épiques avec une précision incroyable. La série Galaxy S23 se décline en quatre teintes mates inspirées de la nature : Phantom Black, Cream, Green et Lavender.Dotés de composants issus de matériaux recyclés, leur conception est plus respectueuse de l’environnement.

Pour la précommande du S23 les acheteurs pourront profiter d’une offre exceptionnelle(*) : Une Galaxy watch 4 BT 40mm et une carte gold pour réparation gratuite de l’écran valable pour une année. Toutefois, c’est une Galaxy Watch 44mm qui sera offerte aux acquéreurs du S23+ et S23 Ultra accompagnée bel et bien de la carte gold. Cette offre est valable jusqu’au 17 février 2023, alors n’hésitez pas à réserver dès maintenant votre smartphone sur le site https://www.s23.tn/

À partir du 17 février 2023, les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 seront largement disponibles chez les revendeurs agréés Samsung.

(*) selon disponibilité du stock