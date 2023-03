Les visiteurs se verront offrir des expériences épiques avec la nouvelle série Samsung Galaxy S23 et son écosystème de produits et services connectés

Samsung Electronics a présenté ses derniers produits et services, notamment le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy Book3 Ultra, au Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, en Espagne, du 27 février au 2 mars 2023. Les visiteurs du stand Samsung ont eu un aperçu des dernières innovations Samsung Galaxy grâce à des expositions immersives et interactives.

« Chez Samsung, nous pensons que l’avenir de l’innovation Galaxy réside dans l’engagement en matière de développement durable et la collaboration ouverte avec les partenaires », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité Mobile eXperience (MX) chez Samsung Electronics. « Au MWC cette année, nous étions ravis de montrer comment nos dernières gammes, y compris le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy Book3 Ultra, illustrent l’approche de Samsung pour permettre de nouvelles possibilités qui améliorent notre vie quotidienne. »

Des expériences épiques avec des produits et services puissants

Les dernières innovations de Samsung établissent une nouvelle norme pour les expériences mobiles haut de gamme qui sont encore améliorées par son écosystème de produits et services. Au MWC 2023, Samsung présente comment la série Galaxy S23 incarne son engagement envers l’innovation de pointe, avec des expériences épiques de capture et de création de contenu et un design plus respectueux de l’environnement.

Le système de caméra avancé de la série Galaxy S23 offre aux utilisateurs plus de liberté pour explorer leur créativité, leur permettant de capturer des photos et des vidéos vraiment cinématographiques. Les visiteurs du stand ont pu tester les toutes nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra, y compris les capacités de Nightography dans un capteur Adaptive Pixel200 de 1 MP en basse lumière pour des photos avec des détails incroyables, ainsi que des photos de portrait avancées avec une carte de profondeur stéréo AI. La série Galaxy S23 offre les performances les plus rapides et les plus puissantes jamais réalisées dans Galaxy aux joueurs et aux créateurs. 2 Les visiteurs ont pu jouer à des jeux de course sur le stand et découvrir les puissantes performances de jeu du Galaxy S23 Ultra.

Au cœur de l’innovation Samsung Galaxy Ultra se trouve l’expérience connectée avec l’écosystème Galaxy élargi. Les visiteurs ont pu explorer les fonctionnalités transparentes connectées du téléphone au PC avec le tout nouveau Galaxy Book3 Ultra, qui offre un mouvement rapide et sans friction sur plusieurs appareils, écrans et systèmes d’exploitation. Les participants au MWC ont pu également découvrir le meilleur des services de Samsung avec des démonstrations de coaching de sommeil avec Samsung Health sur la Galaxy Watch5, Samsung Wallet et la connexion et le contrôle des appareils domestiques avec SmartThings. Ils ont pu également explorer les fonctionnalités de confidentialité et les options de personnalisation infinies disponibles sur les appareils Galaxy avec One UI 5.1.

Toutes les nouvelles innovations standard de la série Galaxy S23 sont logées dans un design saisissant qui fait progresser l’engagement de Samsung en matière de développement durable. La série Galaxy S23 incorpore des matériaux recyclés dans plus de composants de l’appareil que dans tout autre smartphone Galaxy3 précédent et est conçue pour durer avec durabilité et réparabilité, ce qui la rend fiable pour les années à venir. Sur le stand, les participants ont pu en apprendre davantage sur le nouvel engagement de Samsung envers son concept de « durabilité quotidienne » et découvrir une installation artistique immersive composée de plusieurs générations d’appareils de la série S recyclés.

Intégrations Samsung à travers le MWC en collaboration avec des partenaires

Samsung croit en la collaboration ouverte et en la collaboration avec des partenaires leaders de l’industrie pour créer les meilleures expériences pour ses clients. Grâce à cette approche, les visiteurs ont pu trouver Samsung sur différents stands partenaires tout au long du MWC de cette année. Les participants ont pu visiter l’avenue Android (entre le hall 2 et le hall 3) pour en apprendre davantage sur les matériaux respectueux de l’environnement utilisés dans la série Galaxy S23, personnaliser les notifications sonores sur les derniers smartphones Galaxy et même prendre des selfies directement depuis la Galaxy Watch5 exposée. Samsung a fait également partie du stand de Qualcomm (Hall3, 3E10) où les visiteurs ont pu découvrir les performances de pointe du Galaxy S23 Ultra, avec la toute nouvelle plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy. Le Samsung Display Booth (Hall 2, 2K40) démontre la durabilité du verre ultra mince (UTG) de Samsung utilisé sur le Galaxy Z Fold4 de Samsung. Les visiteurs ont pu également découvrir de première main l’écran dynamique AMOLED 2X clair et vif utilisé sur la série Galaxy Book3.

Pour célébrer le lancement de ses derniers produits, Samsung est en plein affichage avec des publicités pour les séries Galaxy S23, Galaxy Book3 et Galaxy famille d’appareils dans les emplacements de marque de Fira Barcelona Gran Via, y compris le méga panneau d’affichage, l’entrée principale et les mâts de drapeau extérieurs et les bannières suspendues.

Le stand Samsung MX (Hall 3, 3I10) au MWC était situé dans le Hall 3 de la Fira Barcelona Gran Via.

1 La technologie de pixel binning mise à jour de Samsung pour Galaxy S23 Ultra offre des options de sortie 200MP, 50MP et 12MP.

2 La série Galaxy S23 dispose de la plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy optimisée pour Samsung et exclusive au moment du lancement de la série Galaxy S23. La revendication de Snapdragon la plus rapide au monde est vraie au 1er février 2023.

3 Le Galaxy S23 Ultra utilise des matériaux recyclés dans 12 composants internes et externes (Galaxy S23+ et S23 : 11 composants internes et externes) contre six composants internes du Galaxy S22 Ultra.