Pour les gamers, qu’ils soient débutants ou professionnels, avoir des équipements de qualité est d’une importance majeure. Les prix du matériel gaming sont, toutefois, un obstacle. Les PC, souvent commercialisés à des prix exorbitants ; les joueurs n’ont d’autre choix que de se tourner vers le low-cost, au détriment des performances.

Pour encourager la communauté des gamers en Tunisie et permettre à ses membres d’avoir accès à des équipements haut de gamme sans se trouer les poches, le premier distributeur spécialisé dans la commercialisation de PCs gaming en Tunisie, SBS Informatique, a conclu un partenariat avec l’établissement spécialiste de la finance islamique, Banque Zitouna.

En vertu de cet accord, les passionnés des jeux vidéo auront l’opportunité d’acquérir le matériel qu’il leur faut à des prix compétitifs. SBS informatique met, en effet, à leur disposition différents packs de PCs équipés de carte graphique GeForce RTX, une marque largement convoitée par les joueurs.

Basé sur NVIDIA, ces équipements sont dotés d’une architecture des plus avancée, des performances les plus puissantes et des paramètres les plus élevés, et assurent, de ce fait, une expérience de jeu précise pour satisfaire les joueurs les plus exigeants.

Les packs PCs Gaming de SBS informatique sont accessibles dans le cadre du partenariat avec la Banque Zitouna au même prix que le comptant, à partir d’une mensualité de 109 DT et sans autofinancement requis. La durée de remboursement varie entre 24 et 36 mois.

Une gamme d’accessoires est aussi disponible sur le site marchand de SBS Informatique et bientôt sur leur mégastore à Charguia1.

Cette offre destinée tant aux particuliers qu’aux professionnels et aux entreprises est valable jusqu’au 15 septembre 2022. Pour découvrir les packs disponibles veuillez vous rendre dans l’agence Banque Zitouna la plus proche ou visiter la page Facebook de SBS Informatique.