Le fonds d’investissement technologique Orange Ventures a lancé depuis le 1er juin le MEA Seed Challenge et prévoit d’investir 500 000€. L’objectif est de donner à des entrepreneurs en Afrique et au Moyen-Orient les moyens de se lancer et de se développer. Investir et soutenir ces entrepreneurs est clé pour l’essor de la région MEA, mais c’est également un enjeu important pour le Groupe Orange qui souhaite accélérer sa capacité à coopérer avec ces acteurs de l’innovation.

Jusqu’à sept start-up seront donc sélectionnées pour bénéficier d’un investissement compris entre 50 000€ et 150 000€. Le MEA Seed Challenge d’Orange Ventures concerne des start-up du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, d’Egypte, de la Jordanie, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie. Il s’adresse à des start-up en phase d’amorçage, à fort potentiel de croissance et qui s’appuient essentiellement sur les nouvelles technologies.

Ces start-up pourront candidater jusqu’au 19 juillet sur https://digitalventures.orange.com/mea-seed-challenge/.

Les lauréats seront annoncés en septembre prochain. Le principal bénéficiaire, qui recevra un investissement de 150 000€, bénéficiera par ailleurs d’un accompagnement de 3 mois par Seedstars.