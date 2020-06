Enfin une solution qui va faciliter la vie des développeurs et entrepreneurs : Plus besoin de maîtriser les algorithmes de NLU pour intégrer la compréhension du langage humain et l’analyse des intentions clients à vos solutions!

Transformez ce que vos utilisateurs disent en français, arabe ou en dialecte tunisien en actions et améliorez vos produits !

Une prouesse technologique réalisée par une équipe projet constituée de développeurs Tunisiens passionnés au bout de 2 ans de travail chez MSL.

En effet, depuis 2013, MSL Int spécialisée dans l’assistance technique à forte valeur ajoutée, a réalisé des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs des TICs en France : Virgin Mobile, SFR, Coriolis… Cette expérience a incité MSL à développer ses compétences pour mieux répondre à l’évolution du marché vers une assistance automatisée et personnalisée.

Nuha est une plateforme collaborative de traitement et de compréhension du langage naturel basée sur l’apprentissage automatique ou Machine Learning en anglais. Elle permet de créer rapidement des modèles personnalisés pour votre activité qui s’améliorent continuellement.

Conçu pour identifier les informations importantes au sein des conversations, Nuha permet d’interpréter les intentions clients et d’extraire les éléments clés comme les dates, lieux, nombres, produits.. pour une meilleure réponse aux besoins clients.

Nuha propose aussi un Apprentissage Actif des requêtes clients réels permettant l’optimisation continue du modèle.

La fonctionnalité Dialectic qui s’appuie sur une base de connaissance de plus 15 000 mots & expressions traduits du dialecte tunisien vers le français, assure une Excellente performance de prédiction et la reconnaissance de milliers de mots clés dans nombreux domaines: e-commerce, restauration, banque, automobile, télécommunication, recrutement…

La fonctionnalité Analyse des sentiments (ou Opinion Mining) est aussi un atout majeur pour créer une expérience utilisateur inédite .

Vous êtes, Développeurs, Entrepreneurs, Entreprises dans les domaines de l’IT… ?

Vous voulez ajouter des interactions en langage humain à vos produits & solutions : Application mobile, Domotique, iOT, Chatbot..?

Accéder gratuitement à notre plateforme sur https://nuha.ai/Home

Découvrez Nuha en vidéo, présentée par l’équipe MSL : https://bit.ly/2NbhRTO

Nuha : Natural Understanding of Human Argot