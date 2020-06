La grande marque Huwei a connu un succès spectaculaire au cours de ces dernières années, elle a pu marquer son territoire surtout dans une industrie où l’innovation et la technologie sont des facteurs clés afin de rester dans la course.

En plus de ces facteurs, le point fort de Huawei est qu’elle fait sortir à chaque fois un smartphone superstar pour chaque segment de marché. Tout comme le nouveau-né de la fameuse série Y le HUAWEI Y6P ; Un smartphone rempli de nouvelles fonctionnalités à un prix très accessible qui sera disponible bientôt sur le marché tunisien Offrant une grande batterie considérablement améliorée par rapport à son prédécesseur qui vous vous permet d’effectuer toutes vos tâches quotidiennes pendant plusieurs jours.

Cela dit, le HUAWEI Y6p est livré avec une autonomie de batterie de 5000 mAh, ce qui fait que les utilisateurs n’auraient pas besoin de recharger fréquemment leurs téléphones lorsqu’ils jouent à des jeux, ou ne se sentiraient pas en sécurité lorsqu’ils oublient d’apporter un banc de batteries portable lorsqu’ils sortent. Le nouveau smartphone offrira aux utilisateurs un sentiment de sécurité avec l’autonomie prometteuse de la batterie.

Dans le même ordre d’idées, le stockage interne joue également un rôle important dans l’équipements du ce nouveau smartphone. Le HUAWEI Y6p est livré avec 3 Go de RAM + 64 Go de stockage interne, ce qui est très attrayant, car la plupart des téléphones économiques offrent 3 Go de RAM + 32 Go de ROM. HUAWEI Y6p a doublé le stockage afin que les utilisateurs puissent stocker plus de musique, photos et vidéos sur leur smartphone par ailleurs on ne peut pas passer à côté la triple caméra de l’y6p équipée d’un objectif principal net de 13 MP, d’un objectif grand angle de 5 MP et d’un objectif à détection de profondeur de 2 MP, le HUAWEI Y6p vous permettra de faire des photos éclatantes d’une clarté impressionnante et aux détails exceptionnels, sans oublier L’appareil photo Selfie 8 MP à embellissement révèlera l’éclat de votre visage grâce à la technologie de retouche automatique et prendra systématiquement votre meilleur portrait.

Le HUAWEI Y6p est équipé avec HUAWEI Mobile Services et sa propre plate-forme d’applications, HUAWEI AppGallery, qui propose une large gamme d’applications mondiales et locales, ce qui en fait le troisième plus grand marché d’applications au monde.

Le nouveau HUAWEI Y6p devrait être disponible en deux couleurs festives ; mauve et turquoise à partir du 26 juin 2020 en à 499dt prix publique conseiller.

