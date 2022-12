La startup Birou Suite, plateforme de gestion commerciale en ligne, et l’organisation Professionnelle des Entrepreneurs Tunisiens Open Tunisia, sont heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique qui œuvre à l’inclusion financière des PME et TPE et à les aider à faire partie du cycle économique.

1- La synergie de ce partenariat

Ensemble, Birou Suite et Open Tunisia contribueront à inclure les PME & TPE dans le processus de transformation digitale des entreprises en tunisie.

C’est aussi une alliance entre deux entreprises Tunisiennes qui souhaitent faire évoluer l’écosystème entrepreneurial et mieux encadrer les entrepreneurs.

2-Les bénéfices de ce partenariat

Open Tunisia étant une organisation syndicale patronale dédiée aux TPE/ PME, dont la mission fondamentale est de défendre les intérêts de ses adhérents et de formuler des propositions pour faire évoluer le cadre législatif et réglementaire du climat des affaires, s’allie à Birou Suite, une Startup qui partage la même vision pour mieux accompagner les PME & TPE en facilitant la gestion de comptabilité, de facturation, suivi des stocks etc … et reprendre le contrôle sur leurs trésoreries.

3-Mise en place du partenariat

Birou Suite permettra à Open Tunisia de proposer la solution à ses adhérents à un prix préférentiel, en contrepartie cette dernière s’engage à favoriser la visibilité de l’entreprise en tant que partenaire à travers la communication sur le site web et les réseaux sociaux.