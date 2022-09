L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) a organisé, la 4ème édition de l’événement Cyber Security Innovation Series (CSIS) intitulé « Building a robust Cyberspace for a secure digital life », qui s’est tenu le 16 septembre 2022 au Movenpick Gammarth, Tunis.

L’ouverture officielle de cette conférence a été assurée par M. Yacine Djemaiel, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique et M. Adnane Ben Halima, Vice-Président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa.

Animée par de nombreux experts nationaux et internationaux de la sécurité informatique, la journée a été l’occasion d’aborder les dernières mises en œuvre des politiques et procédures internationales de cyber sécurité afin de protéger le cyber espace et d’explorer la puissance des nouveaux outils technologiques pour offrir de meilleurs services à des coûts réduits.

Lors de son allocution, M. Yacine Djemaiel a partagé avec les participants, la vision de la Tunisie pour vaincre les cyber menaces dans la région. Il a également partagé l’expérience de l’agence dans le suivi et l’analyse des activités malveillantes, dans le but de renforcer le niveau de sécurité des organisations et infrastructures tunisiennes. Il a déclaré : « L’utilisation des technologies est à la fois porteuse d’opportunités et de risques. Aujourd’hui, les sources d’insécurités sont liées à l’interconnexion des millions d’appareils. Nous devons donc adopter une approche proactive et efficace de la cyber sécurité impliquant tous les acteurs intervenants dans le cyber espace».

Des conférenciers du monde entier ont pris part à ces échanges pour partager les expériences de leur pays dans le domaine. Plusieurs sujets ont été évoqués, tels que la préparation des infrastructures pour la lutte contre les cybers menaces, la mise en œuvre des plans d’urgence, ainsi que les partenariats avec les structures de recherche académiques et le secteur privé pour répondre à la pénurie de talents dans le domaine.

Dans ce contexte, les experts ont insisté sur la nécessité d’instaurer une culture de la cyber sécurité, tout en sensibilisant l’individu sur la prudence à avoir face aux services électroniques sur Internet et les réseaux sociaux.

Cet événement a été l’occasion de mettre en place une plate-forme commune permettant aux cyber-experts de la région de réfléchir aux stratégies et créer un environnement sécurisé.